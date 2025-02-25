AK Parti listesine giren Mesut Özil ilk kez konuştu: Sevdamız ve davamız belli

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve hedeflerini sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın."