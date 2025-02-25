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AK Parti listesine giren Mesut Özil ilk kez konuştu: Sevdamız ve davamız belli

AK Parti listesine giren Mesut Özil ilk kez konuştu: Sevdamız ve davamız belli

10:0525/02/2025, Salı
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Mesut Özil AK Parti MKYK'ya girdi
Mesut Özil AK Parti MKYK'ya girdi

AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde MKYK'ya 43. sıradan giren Mesut Özil'in açıklamaları merakla bekleniyordu. Dünyaca ünlü futbolcu "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve hedeflerini açıkladı.

AK Parti
8. Olağan Büyük Kongresi geçtiğimiz günlerde coşkuyla yapıldı. Kongrenin çok konuşulan isimlerinden biri de Mesut Özil oldu. Eski ünlü futbolcu, AK Parti MKYK'da kendisine yer buldu.

"Şimdi çok çalışma zamanı"


Duygularını anlatan Özil,
"Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı!"
ifadelerini kullandı.


Günaydın'a konuşan Özil, kendisini Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü söyleyip
"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve hedeflerini sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın."
ifadelerini kullandı.


#Mesut Özil
#AK Parti
#MKYK

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