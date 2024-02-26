AK Parti MYK'da terörle mücadele vurgusu! Ömer Çelik: Teröristan isteyen odakları biliyoruz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.50'de başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Hedefimiz ülkemizin iç ve dış güvenliğini sağlamak. Teröristan isteyen odakları biliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle yürüyen ekonomi programımız meyvelerini vermeye devam ediyor.

Pek çok alanda güçlü neticeler görülmeye başlandı.

Gazze'deki soykırım devam etmektedir.

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı giderek artıyor.

Hiçbir girişim Netanyahu'yu bu soykırım faaliyetinden geriye döndürmedi.

Gazze'deki kardeşlerimiz yepyeni bir imtihanla karşı karşıya kaldılar. Öylesine büyük bir gıda problemi var ki hayvan yemi yemek zorunda kalıyorlar.

Gazze'deki altı çocuktan biri şiddetli kıtlıkla karşı karşıya.

Uluslararası kuruluşlar bu katliamları durduramıyorsa hiçbir işe yaramıyorlar demektir.

Netanyahu'yu durduracak her türlü girişimin ABD tarafından veto edilmesi utanç vericidir.

İspanya'nın ve Belçika'nın ortaya koyduğu tutum doğru olan tutumdur bunun AB geneline yayılması lazım.

Gerçek anlamda Filistin devletinin ortaya çıkması ihtimalinin uzaklaştığı her durum bu bölgedeki güvenlik risklerinin daha çok artmasına, katliamın artmasına yol açacaktır.

İki devletli yapıya giden yolda öncelikle ateşkes sağlanmalı.

Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi

Süreci sabote etmeye çalışanların olduğunu görüyoruz.

Yerel seçim süreci

Muhalefetin içine düştüğü tabloyu hatırlatmak gerekiyor.

Bir taraftan gizli bir takım protokollerle bazı partilere makamlar dağıtılırken , cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi müttefiklerinden bile bunları götürdüğü net bir şekilde görüldü.

Genel seçim sürecinde çıktınız karşımıza, şimdi ise birbirinizin varlığını Türk demokrasisine ağır yük olarak görüyorsunuz. Vatandaşlara özür borçları var.

Şimdi burada ilginç olan CHP'deki durum. Neredeyse siyasi aklın rafa kaldırıldığı, yapay zekayla karar verilmeye çalışıldığı, bunun da hiçbir neticesinin olmadığı bir tablo var.

CHP'nin Mamak belediye başkanı adayı var Veli Şahin Gündüz. 'Bunlar büyüdüğü zaman sorun olur bunları göndereceğim' sözleriyle Türkmen çocuklarının gözlerine bakarak nefret söyleminde bulundu.

Çocuklar ne yapacağını şaşırmış haldeyken, bir topluluk o çocuklara faşizan şekilde konuşulmasını şiddetle kınıyoruz.

'Bunlar büyüdüğü zaman sorun olur bunları göndereceğim' demek faşizanlığın dik alasıdır.

Seçim güvenliği

Türkiye güvenli bir şekilde seçim yapan güvenli bir ülkedir.

Güvenlik güçlerimiz pek çok seçimde bu süreçleri güvenli bir şekilde yürüttü.

Kurumlarımızın sandıkların güvenliğini sağlayacak kapasitesi yüksektir.

Nefret söylemlerinin demokrasimizde yeri yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

Atatürk'e nefret söylemini kabul etmeyiz. Atatürk'le ilgili her türlü çirkin söylemin karşısında oluruz.

ABD'den F-16 temini

Türkiye kendi güvenliğini koruyacak bir ülkedir. Bunun için NATO müttefiki ülkelerden parası karşılığında silah sistemi almaya kalktığında herhangi bir kısıtlamanın çıkarılması siyasi bir akılla bağdaşmaz.

O sebeple yapılan birtakım yanlışlar giderilmiş F-16 konusunda önemli bir yere gelinmiştir.

Kimse bize gelip 'Bunların karşılığında Suriye'de operasyon yapmayın' diyemez.

Türkiye bir güvenlik mekanizması elde etmişse, Türkiye'nin herhangi bir şekilde güvenlik mekanizmalarından belli bir şekilde vazgeçerek başka bir şeye kavuşmasını istemek doğru bir tavır olmaz.



