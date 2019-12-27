AK Parti Sözcüsü Çelik: Adana'daki selde zarar gören kişilerin hesaplarına biner lira yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanakta zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını açıkladı.

Ömer Çelik

Öte yandan Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanının su altında kaldığını ifade eden Çelik, "Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığımız okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladı. Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz.

"Herkes yanında devletin gücünü hissedecek"

Adanamız'ın başına gelen bu felaketi hep beraber atlatacağız, yaraları saracağız. Cumhurbaşkanımız'ın açık talimatıdır, Adana'da hiçbir vatandaşımız mağdur olamayacak, herkes yanında devletin gücünü hissedecek. Devletimiz her bir vatandaşımızın, her bir hanemizin yanındadır