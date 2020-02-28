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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecekler

İdlib'deki hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

  • "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

"Avrupa’nın kınamalarından bıktık"

Suriye’den gelen göçü durduramadıklarını kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz. Bu konuyla ilgili Avrupalı muhataplarımızı uyarmıştık. Avrupa’nın kınamalarından bıktık, hiçbir fiili adım atılmamasından bıktık. Ne güvenli bölge planımıza destek verdiler, ne uçuşa yasak bölge teklifimize destek verdiler. Artık bir tavır göstermeliler." şeklinde konuştu.

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