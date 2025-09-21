AK Parti Sözcüsü Çelik: İngiltere Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanıması soykırım şebekesine güçlü bir cevaptır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Filistin Devleti’nin daha çok ülke tarafından tanınmasının, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulması olduğunu belirten Çelik, üç ülkenin kararını 'soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevap' olarak niteledi.
Ayrıntılar geliyor...
