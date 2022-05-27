AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca ‘politik dedikoduculuk’ mesleğine geçmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca ‘politik dedikoduculuk’ mesleğine geçmiş. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor” ifadelerine yer verdi.

Sözcü Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ’cü ‘bunları ben yıllar evvel söyledim’ diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti. Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6’lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından 'mutfakta biri var' dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok”

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Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 27, 2022

GÜNDEM FETÖ söyletti: Yalan ve iftirada sınır yok

OYNAT 01:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız ama sen kaçtın Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. 'Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki, bu muhalefet sadece 'akılları bulandırmak için ne yapabiliriz?' gayreti içerisinde. 2023 geliyor, bu miller Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verecek' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'Utanmadan bir de kaçacak diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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