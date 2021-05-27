AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter2dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı #27Mayıs darbesidir.
Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız #Menderes’i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."
Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir.
Bu ihanet sürecinin başı #27Mayıs darbesidir.
Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız #Menderes’i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz.
Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir.