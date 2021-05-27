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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Çelik, "Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes’i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelikten 27 Mayıs mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter2dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı #27Mayıs darbesidir.

Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız #Menderes’i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."

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