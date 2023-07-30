AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bayraktar iddiasına sert tepki: Sinsi niyetlerini ortaya koydular

Bu teknolojilerin kullanılmasına dair tüm ihale süreçleri açık ve şeffaf şekilde yürütülmüştür. Bu teknoloji sayesinde Orman Genel Müdürlüğü yetkililerimiz 2020 yılından bu yana 3055 yangını erkenden tespit etmiştir. Yine bu sayede ilgili birimlerimizin söz konusu yangınlara ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya kadar düşmüştür. Doğaya ve çevreye sahip çıkmamıza stratejik katkı sunan teknolojilerimizi hedef alan çevreler ise tüm bu gerçekleri göz ardı ederek sadece yalan Haber ve yalan siyaseti üretmeyi tercih etmekteler. Malum çevreler ilgili kurumlarımızın şeffaf bir şekilde yürüttüğü ihale süreçlerine dair herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın çirkin bir şekilde dil uzatıyorlar.