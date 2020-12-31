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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP’li Sağlar'a tepki: 2020 yılının son faşist saldırısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik çirkin saldırısına tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum! demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik çirkin saldırısına tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

  • Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz...

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"Hukuk düşmanı barbar bir zihniyet"

CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir. Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.

CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
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CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

"Ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyorlar"

Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor. Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor. Barbarlar, tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadı. Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar. Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak, barbarlıktır.

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