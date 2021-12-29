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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinlenme' iddiasına yanıt: Tipik bir fitne siyaseti

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarımız dinleniyor' iddiasına ilişkin, "İlk olarak benim hatırladığım kadarıyla 2018'de benzer cümleler söyledi. 2018'den beri ne ortaya belge koyuyor, ne de savcılığa gidip suç duyurusunda bulunuyor. 'Beni dinliyorlar, MYK'yı dinliyorlar' dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğlunun dinlenme iddiasına yanıt: Tipik bir fitne siyaseti
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

DEAŞ ile mücadele adı altında hangi petrol şirketlerinin altına yerleşmeye çalıştığını görüyoruz. Kurumlarımız gereken değerlendirmeleri yapıyor.

Cumhurbaşkanımız arşivlerin açılmasını ve tarihçilerin bir çalışma yapmasını ve herkesin saygıyla yaklaşmasını tavsiye etmişti. Ermenistan hiçbir şekilde olumlu yaklaşmadı.

Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimiz normalleşme sürecine olumlu baktığı için Türkiye bölgedeki nabzı düşürmek için adımlar atıyor. İlk adım İstanbul – Erivan uçuşları olabilir. Umarız ki Ermenistan işgalci politikalardan vazgeçer.

Demokrasi konusunda, insan hakları konusunda büyük laflar edenlerin, bütün demokrasilerini Akdeniz'in sularına küçücük botlarla gömdüğünü görüyoruz.

Ukrayna- Rusya gerilimi

Sayın Cumhurbaşkanımız, arabuluculuk dahil her türlü yardımın bu sorunun çözülmesi için Türkiye tarafından ortaya konulabileceğini söylüyor. 12 Ocak 2022'te NATO ile Rusya konseyi bu durumu değerlendirecek. Karadeniz'in barış ve istikrarı ülkemiz için de önemlidir.

Libya'daki seçimler

Yakından takip ediyoruz. Maalesef başkanlık seçimleri ertelendi. Seçimlerin hukuki zemini için yeterli mutabakat sağlanamadı. Nihai aday listesi açıklanamadı. Başkanlık seçimleri için 24 Ocak tarihi öneriliyor. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair karar bulunmuyor. Türkiye başından beri adil, muteber seçimlerin yapılmasını destekliyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'dinlenme' iddiası

İlk olarak benim hatırladığım kadarıyla 2018'de benzer cümleler söyledi. Bu sene belediye başkanlarının dinlendiğini söylüyor. 2018'den beri ne ortaya belge koyuyor, ne de savcılığa gidip suç duyurusunda bulunuyor. Bir partinin genel başkanının belli bir sınır içinde konuşması lazım. Kurumlara doğrudan suç teşkil eden yaklaşım atfetmek laubalilik anlamına geliyor. 'Beni dinliyorlar, MYK'yı dinliyorlar' dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuş. Çıkacak açıklayacak neye göre söylüyor, bu izlenime nasıl varmış. Bu söylediklerinin zemini yok. 2018'den bu yana iddiamın arkasına şu belgeyi koyuyorum dediğini duyduk mu? Böyle bir şey yok. Bu iyi sonuçlar doğuracak yaklaşım değildir.


CHP ile HDP'nin görüşmesi ve Mithat Sancar'ın açıklamaları

Karşımızdaki ittifakın senaryosu her gün değişiyor. Bu bileşenlerin ne olacağı, adaylarının kim olacağı bizi ilgilendirmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde 7 madde yayınladı. Bir sonraki cumhurbaşkanının kendi ittifaklarından olacağını söylüyor ve talimatlar veriyor. CHP'nin seçilmiş hükümetler üzerinde denetleme iktidarı arzusu her zaman vardır. Hayali cumhurbaşkanına talimat vermeye dönüştürdüler. Bu Türkiye'deki vesayet tarihi açısından yeni bir aşamaya tekabül ediyor. Kılıçdaroğlu, 'Bir sonraki aday ben olacağım, seçilirsem şunları yapacağım' da demiyor. CHP-HDP ikilisi açısından baktığımızda şöyle bir tablo var. Bir konuda anlaşıyorlar. Tezkereye karşı çıkıyorlar. Hem CHP hem de HDP karşı çıktı. Burada zeminleri olduğu görülüyor. Sonra Kılıçdaroğlu çıktı 'Kandil'i yıkacağız' dedi. Biz de dedik ki hem tezkereye karşı çıkacaksın hem de Kandil'i yıkacağım diyeceksin. Bu iki yapı nasıl ittifak kuracak. Biri Kandil'i yıkmaktan bahsederken diğeri de Kandil'in meşrulaştırılmasına gayret ediyor. Biz de bu şapkadan nasıl bir cin çıkacak diye bakıyoruz. Bu şapkadan cin çıkmaz, sadece cin çarpması çıkar.

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Tipik bir fitne siyaseti

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