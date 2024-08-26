AK Parti Sözcüsü Çelik'ten siyonist katil Ben-Gvir'e tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Ben-Gvir'in sözlerinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu ifade eden Çelik, "Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir." ifadelerini kullandı.