AK Parti Sözcüsü Çelik'ten siyonist katil Ben-Gvir'e tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi.
Siyonist katil Ben-Gvir'in bu skandal çıkışına tepkiler yağarken Türkiye'den de cevap gecikmedi.
Resmi X hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi.
"Soykırım ve katliam şebekesi"
Ben-Gvir'in sözlerinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu ifade eden Çelik, "Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir." ifadelerini kullandı.
Çelik, katil Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almaları konusunda uluslararası topluma da çağrıda bulundu.
"Netanyahu şebekesi camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır"
"Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.
Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir.
Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."