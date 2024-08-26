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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten siyonist katil Ben-Gvir'e tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alan olan Harem-ü Şerif'te sinagog inşa etmek gibi skandal açıklamada bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki göstererek, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi. Katil Netanyahu şebekesinin camilerin ve kiliselerin de düşmanı olduğunu belirten Çelik, "Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
18:37 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:07 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Siyonist Bakan Ben-Gvir'e tepki gösteren Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir." dedi.
Siyonist Bakan Ben-Gvir'e tepki gösteren Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir." dedi.

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi.

Siyonist katil Ben-Gvir'in bu skandal çıkışına tepkiler yağarken Türkiye'den de cevap gecikmedi.

Resmi X hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi.

"Soykırım ve katliam şebekesi"

Ben-Gvir'in sözlerinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu ifade eden Çelik, "Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, katil Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almaları konusunda uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

"Netanyahu şebekesi camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır"

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.

Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir.

Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."




#Mescid-i Aksa
#AK Parti Sözcüsü
#Ömer Çelik
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