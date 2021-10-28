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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten vahşice katledilen Şebnem Şirin paylaşımı: İnsanlık yok oluyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledilen Şebnem Şirin'le ilgili paylaşım yaptı. "Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor" diyen Çelik, "Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Çelikten vahşice katledilen Şebnem Şirin paylaşımı: İnsanlık yok oluyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, Şebnem Şirin'in Denizli'de öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kadına şiddetin insanlığın inkarı olduğunu belirten Çelik, "Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor." ifadelerini kullandı.

"Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz"

Ömer Çelik, kadına dönük şiddetle mücadelenin her alanda daha güçlü sürmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu, tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele, bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."

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