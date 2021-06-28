AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na: Son derece şuursuz bir düşünce

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sınır ötesi operasyonlar

Kardeş Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Lakin oradan gelen terör tehdidi kendi unsurları tarafından bertaraf edilemeyince, Türkiye dahil oluyor. Herhangi bir şekilde Irak'ın topraklarına karşı bir girişim değildir. Amacımız sadece kendi topraklarımızı korumaktır.

Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu

Müsilaj sorununa karşı çeşitli stratejiler uygulanıyor. Toplanan müsilajlar düzenli olarak depolama alanlarına götürülüyor. Sorunu kökünden ortadan kaldırmak için 6 bin 738 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 26 işletmeye faaliyetten men ve 14 milyon lira ceza verilmiştir.

Koronavirüs salgını

Türkiye ve dünyadaki bilim adamlarının söylediği aşının pandemiyle mücadelede olmazsa olmaz bir konu olduğudur. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve dünyadaki bilim insanlarının tavsiyeleri örtüşmektedir.

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Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7'lik bir büyüme kaydetti. Yerli aşı hayata geçtiği zaman hem milletimiz hem de tüm insanlık için müjde olarak ortaya koyacağız. Aşı konusunda ırkçılık üretenlere karşı Türkiye, vicdan meselesi olduğu bütün ülkelere gösterecek.

NATO Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinin sonuçlarını takip ediyoruz. Merkel, Macron, Johnson, Miçotakis ve Biden başta olmak üzere önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de faaliyetleri var. Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin desteği söz konusu. Bu konularda sorulan sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi.

OYNAT 02:09 AK Parti Sözcüsü Çelik 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi' iddiasına yanıt verdi: Sürekli yalan söyleyerek sonuç almak istiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi' şeklinde servis edilen yalanla ilgili, 'CHP'de bir yanlışlık yapıldığında ya da CHP'den bir arkadaşımız gerçek olmayan bir haberin peşine takılıp karşı tarafa bir yargılamada bulunduğunda ve yalanlandığında özür dileyebilen, daha demokrat kimseler vardı. Şimdi yalan olduğu ortaya çıkıyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Anlaşma sadece Katar'a özgü bir anlaşma değildir.' dedi. BiP'te paylaş

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Yunanistan'ın kışkırtıcı tavrı

Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde Ege'de herhangi bir aktivite yapılmıyor. Yunanistan maalesef 1988 imzalanan Atina Mutabakatına uymayarak askeri faaliyetler icra ediyor. Yapılanlar mutabakata aykırıdır. Türkiye buna uyarak herhangi bir askeri planlama yapmamıştı. Bunun ardından Türkiye NAVTEX ilan etmiştir.

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Dünyanın görmesi gereken şey şudur: Gerginlikler Yunanistan tarafından kaynaklanmaktadır. AB liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuklarında bu sorunu dile getiriyorlar. Erdoğan da onlara bunları Yunanistan'a söylemeleri gerektiğini ifade ediyor.

AB Liderler Zirvesi raporu

Türkiye ile iş birliğinin önemi vurgulandı. Bu vurgular ilk başta olumlu gibi gözükse de raporun diğer kısmına baktığımız da olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Bu raporu yetersiz buluyoruz.

Örneğin Gümrük Birliği anlaşmasında bir bildiri ortaya konmadı. Her iki taraf için de "kazan-kazan" politikası uygulanmalı. Bu konuda iki taraf da hazır. Ama maalesef burada bile somut bir karar alınabildiğini görmüyoruz. Oyalama taktiği var bunun içerisinde. Bazı ülkelerin samimiyeti var. Bazı ülkeleri AB üzerinden Türkiye'yi tavize zorlayabileceğini düşünüyor. Tarihinde ilk kez AB, vizyon üretemeyen bir köşeye kendini hapsetmiş durumda. Türkiye'nin adaylığının konuşulmaması da bu kapsamda. Hukukun üstünlüğü ve diyalog öneriyorlar. Türkiye bu konulardan kaçmıyor. Bu alanları içerek 23 ve 24'üncü fasılları açarsınız böylece diyalog mekanizmaları açılmış olur.

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Yakın iş birliğinin belirlenmesi sadece mali konulara indirgenmemelidir. Diyalog istiyorsanız ve bu konuda samimiyseniz, gelin 23 ve 24'üncü fasılları açın, konuşalım.

KKTC ve Türkiye'ye karşı dengeli bir yaklaşım yerine, Yunanistan Rum Kesimi'nin istediğini yapıyorlar.

BM'nin Irk Ayrımcılığının Komitesi Seçimleri

145 oy olan adayımızın seçilmesi Türkiye'nin mücadelesinin itibarı açısından önemlidir. Türkiye tüm nefret suçlarıyla en net şekilde mücadele etmeye devam edecek.

OYNAT 01:48 Ömer Çelik'ten tercüman Fatma Kavakçı'ya uygulanan linç kampanyasına tepki: Bu nasıl bir nefretmiş ki nesiller boyu değişmiyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına ilişkin, 'Fatma Kavakçı ve kardeşi çocukluğundan beri linç kampanyasına uğruyor. Kılık kıyafeti üzerinden linç yapma konusunda ne büyük iştahları varmış. Bu nasıl bir nefretmiş ki nesiller boyu değişmiyor. Arkadaşımız yaptığı işin niteliklerine haiz ve devletimize hakkıyla hizmet eden bir arkadaşımızdır' dedi. BiP'te paylaş

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Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin Türkiye'ye verilmesi

Muhalefet en temel maddi gerçekleri bile ortaya koyamıyor. Yanlış şeyler söyleniyor. Türkiye, Afganistan'daki faaliyetleri muharip olmamak üzere devam ediyor. Bu misyon 2013'ten beri yürütülüyor. Henüz bir karar verilmiş değil. İstişareler devam ediyor. Türkiye'nin bu konuda uluslararası toplumun, finans, lojistik ve mali desteğine ihtiyacı var. Kullanılan "taşeronluk" gibi ifadeler yakışıksız.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan olduğu dönemde, Afganistan'a gittiğinde o toplumun içinde en rahat gezen Türk askeri unsurları olmuştur. Bizi gördüklerinde kardeşlerini görmüş gibi kucaklıyorlar.

Türkiye'ye kuzeyden ve doğudan gelen göç tehdidine karşı, Afganistan'ın istikrarlı olması bizim için çok önemlidir.

Soru-cevap

Kılıçdaroğlu'nun "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" yalanı

CHP'de bir yanlışlık yapıldığında ya da CHP'den bir arkadaşımız gerçek olmayan bir haberin peşine takılıp karşı tarafa bir yargılamada bulunduğunda ve yalanlandığında özür dileyebilen, daha demokrat kimseler vardı. Şimdi yalan olduğu ortaya çıkıyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Anlaşma sadece Katar'a özgü bir anlaşma değildir.

Yalan olmasının ardından haberi geri çekmelerine rağmen, "Öyle yapılmış ama biz söylemeye devam edelim" politikası devam ediyor.

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Bir ülkeyle karşılıklı bir anlaşma yapmasını yargılayacaksınız Türkiye kimseyle iş birliği yapamaz. Ne alıyorsanız onu veriyorsunuz. Bu yıllardan beri Türkiye'nin diğer devletlerle gerçekleştirdiği politikalardan biridir.

Seçmece davranıyorlar. Esed rejimiyle muhabbetli bir gelişim istiyorlar, ama Katar'a karşı bir husumet politikası oluşturmak istiyorlar.

Katar bizim ülkemize yatırım yapıyor. Uluslararası alanda zor durumda kaldığımızda Türkiye lehine oy kullanıyorlar. Burada seçmece mantık vahimdir. Biz Türkiye'ye dost olana dost, düşman olana düşman oluruz.

Odatv'nin "KADEM yurdunda silah" yalanı

Bunlar çok hassas meseleler. Geçmişte bu tip yanlışlıklar üzerinden çok kriz çıktı. Basın demokrasinin dördüncü kuvvetidir. Vesayetin birinci kuvveti olmak arasında çok gidip gelmiştir.

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Gazetecinin böyle bir soru sorması vahimdir. Bu kadar kolay suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor. Özür dilenmesi lazım. Bunlar son derece sıkıntılı yaklaşımlar. KADEM güçlü bir açıklama yapmasa, düşünün yapılan haber kişileri ne kadar zor bir duruma düşürecek.

Gazeteci ve vekil sıfatlı kişiler "Herkese 5 bin TL ödendi" yalanını da bana karşı servis ettiler. İsimsiz bir sosyal medya hesabından çıkan paylaşımın vekiller ve gazeteciler arkasına takılıyor. Bunu yapan vekil işini yapmıyor.

Merve Kavakçı'nın tercüman kızına uygulanan linç

Fatma Kavakçı kendini işini yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da geçtiğimizde açıkladı. Yapılan iş diğer devlet başkanları tarafından da övgüyle bahsedildi. Arkadaşımız işinin niteliklerine haiz bir arkadaşımızdır. Konuşulanlar devlet kayıtlarına girer.

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Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri

Şuursuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bahsettiğiniz makam Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanlığıdır. Konuyu siyasi rekabetten çıkarıp siyasi husumete getiriyorsa, kendi meşruiyet alanını zedeler. Kendilerinin 6 aylık mesaisi Erdoğan'ın bir günlük mesaisi olmayanlar bu çalışmayı ölçebilecek durumda değiller.

ABD'de Türkiye karşıtı dernek

Think tank (düşünce kuruluşu) kurulmuş. Bunun güdümlü bir oluşum olduğu ilk maddesinden belli. Başkan Bush'un kardeşi, Bolton gibi isimler var. Yazdıklarından da Türkiye karşıtı olduklarını biliyoruz. Diğer boyutunda da FETÖ var. Bunu biliyoruz.

ABD makamlarında görev yapmış bu kişilerin FETÖ mensuplarıyla yan yana gelmesini son derece yadırgayıcı buluyoruz. Kendilerine önerimiz FETÖ'cülerden kendilerini ayrıştırmalarıdır.