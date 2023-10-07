AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:
Değişim tartışmaları kaosla yürütülürken AK Parti istikrar talebini siyasi iradeyi ortaya koymaktadır. MKYK'larımızın ortak özelliği kadınların siyasette daha güçlü şekilde yer alabilmesi açısından güçlü temsile sahip olmalarıdır. AK Parti'nin tüm sosyolojik kesimleri kapsayan bir kongresini yapmasıdır. Cumhurbaşkanımız toplantı sonunda MYK üyelerini açıklamıştır.
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Önümüzdeki günlerde ilk MYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bütün birimler yarın sabah itibariyle görevine başlamış olacaklar. Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu'nu da yakın zamanda ilan edeceklerini toplantıda ilettiler.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Yakından takip ediyoruz. Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. İtidal önemlidir. Şiddetin artırılmasının daha vahim sonuçları olacaktır. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz.
Yakından takip ediyoruz, sürekli bilgi alıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Birimlerimiz vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeleri bilmektedir. Çatışma bölgelerindeki vatandaşlarımızın oradan çıkarılması için çalışmalarımız var. Çatışma bölgesi olduğunda bizden yardım istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarla ilgilenmektedir.