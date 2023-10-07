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AK Parti'de yeni MYK belli oldu: İşte isim isim Merkez Yürütme Kurulu Listesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı. Efkan Ala ve Mustafa Elitaş genel başkanvekilleri oldu.

Büşra Soyal
20:47 . 7/10/2023 السبت
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:

Değişim tartışmaları kaosla yürütülürken AK Parti istikrar talebini siyasi iradeyi ortaya koymaktadır. MKYK'larımızın ortak özelliği kadınların siyasette daha güçlü şekilde yer alabilmesi açısından güçlü temsile sahip olmalarıdır. AK Parti'nin tüm sosyolojik kesimleri kapsayan bir kongresini yapmasıdır. Cumhurbaşkanımız toplantı sonunda MYK üyelerini açıklamıştır.

Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş
Teşkilat Başkanı: Erkan Kandemir
Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
Tanıtım ve Medya Başkanı: Hamza Dağ
Sözcü: Ömer Çelik
Sosyal Politikalar: Fatma Betül Sayan Kaya
Bilgi İletişim Başkanı: Ömer İleri
Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya
Siyasi Hukuk İşleri: Hayati Yazıcı
Genel Sekreterlik: Fatih Şahin
Halkla İlişkiler: Belgin Uygur
İnsan Hakları: Hasan Basri Yalçın
AR-GE: Mustafa Şen
Mali İdari İşler: Vedat Demiröz
Çevre ve Şehircilik: Çiğdem Karaaslan
Bilgi ve İletişim: Ömer İleri
Yerel Yönetimler: Yusuf Ziya Yılmaz

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önümüzdeki günlerde ilk MYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bütün birimler yarın sabah itibariyle görevine başlamış olacaklar. Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu'nu da yakın zamanda ilan edeceklerini toplantıda ilettiler.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Yakından takip ediyoruz. Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. İtidal önemlidir. Şiddetin artırılmasının daha vahim sonuçları olacaktır. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz.

Yakından takip ediyoruz, sürekli bilgi alıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Birimlerimiz vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeleri bilmektedir. Çatışma bölgelerindeki vatandaşlarımızın oradan çıkarılması için çalışmalarımız var. Çatışma bölgesi olduğunda bizden yardım istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarla ilgilenmektedir.




#AK Parti
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#MYK
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