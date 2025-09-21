AK Parti'de yenilenme rüzgârı: 8 ilde bayrak değişimi

AK Parti, kongre döneminin ardından il başkanlarının performanslarını değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu’da görev değişikliği yapıldı. AK Parti’den yapılan açıklamada, “Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu hususlara yer verildi: “Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları, yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır.”