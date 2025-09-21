Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
AK Parti'de yenilenme rüzgârı: 8 ilde bayrak değişimi

AK Parti'de yenilenme rüzgârı: 8 ilde bayrak değişimi

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0021/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanlıklarında görev değişimine gitti. Kongrenin ardından performans kriterlerine göre söz konusu değişimin yaşandığı bildirildi.

AK Parti, kongre döneminin ardından il başkanlarının performanslarını değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu’da görev değişikliği yapıldı. AK Parti’den yapılan açıklamada, “Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu hususlara yer verildi: “Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları, yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır.”

DİNAMİK BAŞKANLAR ATANACAK

2028 seçimlerine giden süreçte yenilenmenin devam edeceği öğrenildi.

İl başkanları değişiminin 2028’e kadar süreceği, performans kriterlerine uymayan il başkanlıklarında değişim yaşanacağı belirtildi. Önümüzdeki süreçte şehre dinamizm katacak il başkanlarının atanacağı kaydedildi.



#siyaset
#AK Parti
#politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyonist söylemlere karşı Kudüs’ün gerçek tarihi