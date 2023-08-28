AK Parti'de 'yerel seçim' rüzgarı: Yol haritası belirlenecek

Teşkilat, başarının temelidir. Başarılı bir teşkilat, gücünü iki şeyden alır: Birincisi, millet nezdinde karşılığı olan isimlerden. İkincisi, milletle her daim yürekten iç içelikten. Bu ikisi varsa güçlü ve saygın bir teşkilat var demektir. Milletin adamlarıyla milletle beraber ve millet için yol yürüyen bir teşkilatın sırtı yere gelmez. Buradaki sorun şu: illerde, ilçelerde ve beldelerde milletin adamları nasıl belirlenecek? Cevabı basit: Doğrudan millete sorulacak. Milletten alınan cevaplara göre