AK Parti'den CHP Sözcüsü Yücel'e sert tepki: Baas kalıntısı zihniyet

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine tepki gösterdi. Yücel’in kullandığı dilin Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dil olduğunu ifade eden Çelik, "28 Şubat ve Baas kalıntısı bu zihniyetle mücadele etmenin, milletimize ve demokrasimize borcumuz olduğunu ifadesi ediyoruz." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Yücel'in sözlerine sert tepki göstererek, "Seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz söylemlerle hedef alan skandal bir paylaşımda bulundu.
Yücel'in haddini aşan sözlerine AK Parti ve hükümet cephesinden çok sert tepki gösterildi.
"Çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez. Hakikat çirkin sözlerle örtülemez. Halkın teveccühünü kaybetmenin ve parti içi kavgaların telaşı ile sarfedilen seviyesiz sözler, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız dahil olmak üzere milletimizin vicdanında mahkum edilecektir” ifadelerine yer verdi.
"Kifayetsizliğin dışa vurumu"
Yılmaz, “Kullanılan vahim üslup özünde tüm milletimize ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde izlenen güçlü milli politikalara yönelik bir çekememezlik ve saldırganlıktır. Suriye örneğinde görüldüğü üzere çeşitli milli meselelerde tarihin doğru tarafında duramamış olmanın kifayetsizliğinin dışa vurumudur. Defalarca demokratik seçimlerde halkımızın desteğine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sayısız eser ve hizmetle ülkemizi uluslararası yarışta ön sıralara taşıdığı gibi haktan ve mazlumlardan yana duruşuyla daha adil bir dünya arayışının bayraktarı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız aziz milletimizden aldığı güçle mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir” dedi.
X hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yücel’in kullandığı dilin Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dil olduğunu ifade etti.
CHP'li Namık Tan'ın 'Mavi Yalan' söylemini hatırattı
Çelik, CHP'nin demokrasiden uzak ve dış politika gerçeklerinden kopuk olmasının vahim olduğunu ve tarihin yanlış tarafında durmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.
"Bu zihniyetle mücadele etmek borcumuz"
"Seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değil"
"Dış odaklara gidip ülkesini şikayet eden, her meselede 'acaba iktidara mı yarar' paranoyasından kurtulamayıp mütemadiyen patinaja mahkum olan zihniyetinizin, dış siyasete dair hiçbir şeyden anlamadığını, söyleyecek hiçbir sözünüzün olmadığını defalarca gördük. Hatırlatırız.
"Dar vizyonunuzla size başarılar dileriz"
Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' sözünü sadece Batı'ya bakmaktan ibaret bir yaklaşım olarak algılayan dar vizyonunuzla size -sanmıyorum ama- başarılar dileriz. Zira Türk milleti böylesine önemli bir sözün bile içini boşaltabilen bir karanlığa asla ülkesinin geleceğini teslim etmez. Hatırlatırız. Türk Milleti asildir. İradesini de bu asaleti en iyi şekilde yansıtabilen, temsil edebilene emanet eder. Güçlü Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız."