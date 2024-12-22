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AK Parti'den CHP Sözcüsü Yücel'e sert tepki: Baas kalıntısı zihniyet

AK Parti'den CHP Sözcüsü Yücel'e sert tepki: Baas kalıntısı zihniyet

22:4522/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Çelik ve İletişim Başkanı Altun, CHP Sözcüsü Yücel'e tepki gösterdi. Çelik, bu zihniyetle mücadele etmenin, millete ve demokrasiye borçları olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik ve İletişim Başkanı Altun, CHP Sözcüsü Yücel'e tepki gösterdi. Çelik, bu zihniyetle mücadele etmenin, millete ve demokrasiye borçları olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine tepki gösterdi. Yücel’in kullandığı dilin Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dil olduğunu ifade eden Çelik, "28 Şubat ve Baas kalıntısı bu zihniyetle mücadele etmenin, milletimize ve demokrasimize borcumuz olduğunu ifadesi ediyoruz." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Yücel'in sözlerine sert tepki göstererek, "Seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz söylemlerle hedef alan skandal bir paylaşımda bulundu.

Yücel'in haddini aşan sözlerine AK Parti ve hükümet cephesinden çok sert tepki gösterildi.

"Çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez. Hakikat çirkin sözlerle örtülemez. Halkın teveccühünü kaybetmenin ve parti içi kavgaların telaşı ile sarfedilen seviyesiz sözler, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız dahil olmak üzere milletimizin vicdanında mahkum edilecektir” ifadelerine yer verdi.

"Kifayetsizliğin dışa vurumu"

Yılmaz, “Kullanılan vahim üslup özünde tüm milletimize ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde izlenen güçlü milli politikalara yönelik bir çekememezlik ve saldırganlıktır. Suriye örneğinde görüldüğü üzere çeşitli milli meselelerde tarihin doğru tarafında duramamış olmanın kifayetsizliğinin dışa vurumudur. Defalarca demokratik seçimlerde halkımızın desteğine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sayısız eser ve hizmetle ülkemizi uluslararası yarışta ön sıralara taşıdığı gibi haktan ve mazlumlardan yana duruşuyla daha adil bir dünya arayışının bayraktarı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız aziz milletimizden aldığı güçle mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir” dedi.

X hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yücel’in kullandığı dilin Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dil olduğunu ifade etti.


CHP'li Namık Tan'ın 'Mavi Yalan' söylemini hatırattı

"
En temel siyasi meselelerde alfabe düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi klavye başında sadece Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor.
" diyen Çelik, "
Kendisi, küresel güçlerin işine gelen siyasi faaliyet arıyorsa, Mavi Vatan’a masal diyen, sınır ötesi harekatlara karşı çıkan, Libya’da Türkiye karşıtlarını destekleyen, Türkiye’nin Azerbaycan’la omuz omuza yol yürümesinden rahatsız olan yol arkadaşlarına baksın.
" ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP'nin demokrasiden uzak ve dış politika gerçeklerinden kopuk olmasının vahim olduğunu ve tarihin yanlış tarafında durmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

"Bu zihniyetle mücadele etmek borcumuz"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesini işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık adına tarihin doğru tarafında durmaya liderlik ettiğini vurgulayan Çelik, "
Ana muhalefet partisi adına Baas dili kullananları kendi karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. 28 Şubat ve Baas kalıntısı bu zihniyetle mücadele etmenin, milletimize ve demokrasimize borcumuz olduğunu ifadesi ediyoruz.
" dedi.

"Seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değil"

Yücel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan söylemlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sert sözlerle tepki göstererek, "
Seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değil.
" dedi.
X hesabından paylaşımda bulunan Altun,"
Yine anlaşılan bu zırvaları da büyük bir gaflet ve unutkanlık içinde yazmışsınız. O yüzden size birkaç hatırlatma yapmak gerekiyor.
" dedi.
"
Kimin işine geldiğinde günlük siyasi çıkarlar uğruna Cumhuriyetin değerleriyle, kazanımlarıyla, birliğimizle, bütünlüğümüzle bir oyuncak gibi oynadığını milletimiz çok iyi bilmektedir.
" diyen Altun, CHP'nin 'çağdaş eğitim' söylemlerine atıfta bulunarak, "
Sizin zihniyetinizle eğitimi bir araya getirdiğimizde, sakallı diyerek, sarıklı-cübbeli diyerek, başörtülü diyerek insanların en temel hakkı olan eğitim imkanlarını elinden almaktan başka bir şey gelmiyor insanların aklına. Hatırlatırız!
" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin her kritik virajı almak istediğinde CHP'nin terör örgütlerine selam çaktığını aktaran Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Dış odaklara gidip ülkesini şikayet eden, her meselede 'acaba iktidara mı yarar' paranoyasından kurtulamayıp mütemadiyen patinaja mahkum olan zihniyetinizin, dış siyasete dair hiçbir şeyden anlamadığını, söyleyecek hiçbir sözünüzün olmadığını defalarca gördük. Hatırlatırız.

"Dar vizyonunuzla size başarılar dileriz"

Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' sözünü sadece Batı'ya bakmaktan ibaret bir yaklaşım olarak algılayan dar vizyonunuzla size -sanmıyorum ama- başarılar dileriz. Zira Türk milleti böylesine önemli bir sözün bile içini boşaltabilen bir karanlığa asla ülkesinin geleceğini teslim etmez. Hatırlatırız. Türk Milleti asildir. İradesini de bu asaleti en iyi şekilde yansıtabilen, temsil edebilene emanet eder. Güçlü Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız."




#AK Parti
#Ömer Çelik
#CHP
#Deniz Yücel
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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