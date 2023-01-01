AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT kanun teklifini Meclis'e sunacağız şubatta yasalaşır martta ilk maaş alınır

EYT düzenlemesinin detayları geçtiğimiz günlerde Cumhubaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi kapsayacak düzenlemenin ardından, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilk maaş ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Milyonlarca kişinin merakla yanıtını beklediği bu soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yanıt verdi.