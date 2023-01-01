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AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT kanun teklifini Meclis'e sunacağız şubatta yasalaşır martta ilk maaş alınır

AK Parti'den milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız'' ifadelerini kullandı.

12:53 . 20/01/2023 Cuma
AA
AK Parti'li Muhammed Emin Akbaşoğlu.

AK Parti'li Muhammed Emin Akbaşoğlu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, “Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.


Milletvekilleriyle düzenlemenin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmasını başlattıklarını kaydeden Akbaşoğlu, "Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Net, açık şekilde en kısa sürede birinci gündemimiz EYT’nin yasalaştırılması sürecidir" diye konuştu.


DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?


EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK'ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.


#AK Parti
#EYT
#TBMM
43 dakika önce
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AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT kanun teklifini Meclis'e sunacağız şubatta yasalaşır martta ilk maaş alınır
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