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AK Partili Çelik'ten CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Kabul edilemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik,Tan'ın dış politikaya ilişkin eleştiride bulunurken, ‘Mavi Vatan' ile ilgili 'Masal' ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

10:00 - 28/07/2024 Pazar
DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM Genel Kurulu'nda dış politikaya ilişkin eleştiride bulunurken, ‘Mavi Vatan' ile ilgili 'Masal' ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"CHP Milletvekili Sayın Namık Tan'ın Mavi Vatan için 'Masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de Mavi Vatan için 'Yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini Mavi Vatan için 'Masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur"
ifadelerini kullandı.
Mavi Vatan'ın, Ana Vatan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Çelik,
"Mavi Vatan'daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis'imizin çatısı altında, Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri 'Siyasi masal' olmaktan öteye gitmez. Yunanistan'ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır"
dedi.


#Ömer Çelik
#AK Parti
#Mavi Vatan
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