AK Partili Çelik'ten CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Kabul edilemez

"CHP Milletvekili Sayın Namık Tan'ın Mavi Vatan için 'Masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de Mavi Vatan için 'Yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini Mavi Vatan için 'Masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur"