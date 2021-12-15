Gündem AK Partili Hamza Dağ Kılıçdaroğlunun Cumhurbaşkanı adayı olurum açıklamasını tiye aldı 404 not found
POLİTİKA

AK Parti'li Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olurum' açıklamasını ti'ye aldı: 404 not found

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun "Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım." sözü karşısında ittifakın sessiz kalması durumunu ti'ye aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, "Kılıçdaroğlu: İttifak onay verirse aday olurum, İttifak: 404 not found" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Hamza Dağ Kılıçdaroğlunun Cumhurbaşkanı adayı olurum açıklamasını tiye aldı: 404 not found
Kemal Kılıçdaroğlu - Hamza Dağ

Dün akşam bir televizyon programına katıln CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.

İttifak açıklamalara sessiz kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun çıkışı karşısında ittifaktaki sessizliği "Kılıçdaroğlu: İttifak onay verirse aday olurum. İttifak: 404 not found" sözleriyle ti'ye aldı.

İYİ Parti istemediğini ima etmişti

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuşan İYİ Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil." diyerek kapıyı kapatmıştı.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış töreninde, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.

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