AK Parti'li Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olurum' açıklamasını ti'ye aldı: 404 not found

Dün akşam bir televizyon programına katıln CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.
İttifak açıklamalara sessiz kaldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun çıkışı karşısında ittifaktaki sessizliği "Kılıçdaroğlu: İttifak onay verirse aday olurum. İttifak: 404 not found" sözleriyle ti'ye aldı.
Kılıçdaroğlu: İttifak onay verirse aday olurum
İttifak: 404 not found
Kılıçdaroğlu: İttifak onay verirse aday olurum
İYİ Parti istemediğini ima etmişti
Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuşan İYİ Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil." diyerek kapıyı kapatmıştı.
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış töreninde, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.