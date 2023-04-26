AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na Kandil ABD ve FETÖ göndermesi:

"Kamuoyuna açıklanan anketlerin nerede olursa olsun hepsi üzerinde oynanan süreçlerdir. AK Parti, sadece bu dönem için değil neredeyse her dönemde yapılan anketlerde birincidir. Seçim yaklaştıkça da farkı açıyoruz. Cumhurbaşkanımız da birinci. İnşallah, ilk turda seçimi bitirecek şekilde yola doğru gidiyoruz. Şimdi muhalefetin anket şirketi olarak yayımlayıp sürekli kendi televizyonlarında yayınladıklarına bakacak olursanız onların hepsi masa başı bile değil, merdiven altı şirketlerdir. Biz onların hepsini gayet iyi biliyoruz. İsimlerini de biliyoruz. Polemiğe girmişliğimiz de vardır. Onların geçmiş seçimler öncesi yaptıkları anketlerini de biliyoruz. Hiç itibarları olan yerler değil. Onları da zaman zaman deşifre ediyoruz. Bunun da maddi bir piyasası olduğu için öyle devam eden bir süreci var. Biz biliyoruz ki AK Parti ve Tayyip Erdoğan açık ara birincidir."