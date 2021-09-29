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POLİTİKA

AK Partili Özkan'dan HDP'li Taşçıer'e yanıt: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li vekil İmam Taşçıer'in 'Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılmaz’ sözleriyle ilgili konuştu. Yapılmaya çalışılanın terörün meşrulaştırılması olduğunu ifade eden Özkan, "Yeni oyun süreci ile karşı karşıyayız." dedi.

Haber Merkezi İHA
AK Partili Özkandan HDPli Taşçıere yanıt: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılması
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özkan, yaptığı açıklamada HDP vekili İmam Taşcıer’in ‘Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılmaz’ sözlerine cevap vererek, “Taşçıoğlu’nun ifadeleri net görüldüğü üzere mesele Kürt vatandaşların hak ve özgürlük noktasında mağduriyet yaşadığı değil, PKK’nın meşruiyet kazanmasından, meşrulaştırılmasından ibaret olan algı operasyonu ile karşı karşıyayız. 2018 ve 2019 seçimlerine ittifakla giren ve içerisinde terörün meşrulaştırılmasını önceleyen muhalefet anlayışı, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi’nin adresi olarak HDP’yi göstermesi, diğer taraftan İYİ Parti, CHP'nin HDP ayrı partiymiş görüntüsü altında bugüne kadar gizli olarak sürdürdükleri ittifakları, milletimiz nezdinde karşılıklarının olmadığını bir kez gösteriyor. Milletimizde karşılık bulamadıkları için kurdukları gizli ittifakla milletimizin desteğini alamayacaklarını bildikleri için yeni oyun süreci ile karış karşıyayız. Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır” dedi.

AK Parti'li Özkan'dan 'tutum belgesi' açıklaması: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır
OYNAT 01:58
AK Parti'li Özkan'dan 'tutum belgesi' açıklaması: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin açıkladığı, tutum belgesine ilişkin, 'Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır. HDP, 'demokratik ittifak söylemi' adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz' dedi.

HDP’nin tutum belgesinin güzel ambalaj içine sarılmış bir terör söylemi olduğunu söyleyen Özkan, “Sizin demokrasi söyleminiz vardı da madem belediye başkanlarınız halkın oylarıyla seçildi, bu belediye başkanlarının görevini Kandil’in gösterdiği eş genel başkanlara niye devrettiniz? Demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Tarafsız ve bağımsız yargı diyorlar. Tarafsız ve bağımsı yargı dediğinizde terör örgütü mensuplarının yargılandığı, milletimize ağır acılar yaşatan terör mensuplarının mahkum edildiği mahkemelerin verdiği kararları tanımamaktan başka sizin bildiğiniz yok mudur” diye konuştu.

HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
OYNAT 00:30
HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
HDP vekili İmam Taşçıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu çıkışını ve çözüm için de HDP'yi işaret etmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, 'Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir.' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in ‘Başbakanlığa adayım’ sözlerine ilişkin de Özkan, “İYİ Parti’nin genel başkanı ‘Başbakanlığa adayım’ ifadesiyle CHP liderinin tüm soruların çözümüyle ilgili HDP’yi adres göstermesiyle sadece Cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorununu kısmen çözmüş gibi görünüyorlar. Kendi aralarında çelişkiler var, çözmeleri mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı adaylığında uzlaştıkları bir isim yok. Üst akılları zarfa kimin adını koyarlarsa onu destekleyecekler. Zillet ittifakının kendi arasındaki daha büyük ihtilafların, daha büyük çatışmaların başlayacağı döneme giriyoruz” şeklinde konuştu.

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