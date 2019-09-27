AK Partili vekilden Avusturya'ya başörtü yasağı tepkisi: Bu hastalığı anlatmaya devam edeceğiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağının 14 yaşına kadar genişletilmesine yönelik önergenin oy çokluğuyla kabul edilmesine sert tepki gösterdi.

DÜNYA Avusturya'da skandal çağrı: Başörtüsü yasaklansın

Hedefin yürürlüğe giren ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının kapsamının genişletilmesi olduğuna dikkat çeken Sırakaya şunları söyledi:

"15 Eyül'de ilkokullara getirilen başörtüsü yasağı ve 14 yaşına kadar genişletilmesinin planlanması AB Temel Haklar Bildirgesi‘ni ihlal etmektedir. Avusturya’da uygulanan ayrımcı ve ötekileştirici politikalar, Müslümanlara karşı hedeflenen ayrımcılığını açıkça ortaya koymuştur. Bizler sadece dinimiz İslam’ı değil tüm dinlerin özgürlüklerini savunmaya bu ötekileştirici ve ayrıştırıcı kararların karşısında olmaya devam edeceğiz.

Hastalığı anlatmaya devam edeceğiz

Toplumları, kültürleri, farklı inançları birbirlerine düşman eden, ötekileştiren aralarına fay hatları döşeyen bu kararların, Avrupa’da son bulması için mevkidaşlarımızla görüşerek İslamafobi ve ırkçılığın tüm dünyayı tehdit eden bir hastalık olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."