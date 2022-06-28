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POLİTİKA

AK Partili Yavuz'dan Tanrıkulu'na sert tepki: Allah bunların eline bu ülkeyi düşürmesin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Sezgin Tanrıkulu gibi bir adam, ana muhalefet partisi, ikinci partinin önemli aktörlerinden birisi, 'Biz gelirsek İHA'ları bu ülkede yaşatmayız, onları sınır dışı ederiz.' diyecek kadar ileri gidiyor. Allah bunların eline bu ülkeyi inşallah düşürmez" dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Yavuzdan Tanrıkuluna sert tepki: Allah bunların eline bu ülkeyi düşürmesin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 76. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çok fazla teveccühün olduğunu dile getirdi.

AK Parti'ye gönül veren insanların mücadelesinden bahseden Yavuz, "Sizin ve o isimsiz kahramanların emekleri olmasaydı halen Ayasofya açılmamış olacaktı. Başörtüsü sorunu çözülmemiş olacaktı. Değdi değil mi? Bugünlere has yaralarımız, sıkıntılarımız olsa da bu sıkıntıdan bizi çekip çıkaracak tek lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor herkes." diye konuştu.

Erdoğan'ın liderliğinde PKK'nın yok edildiğini, köşeye sıkıştırıldığını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

  • "PKK ile mücadelede bizim en önemli argüman, unsur ve cihaz olan İnsansız Hava Aracı (İHA) için Sezgin Tanrıkulu gibi bir adam, ana muhalefet partisi, ikinci partinin önemli aktörlerinden birisi, 'Biz gelirsek İHA'ları bu ülkede yaşatmayız, onları sınır dışı ederiz.' diyecek kadar ileri gidiyor. Allah bunların eline bu ülkeyi inşallah düşürmez."

Yavuz, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin emin adımlarla ileriye gittiğini dile getirerek, "Seneye inşallah doğal gazı sisteme bağlıyoruz. Doğal gazın sisteme bağlanıyor olması tarihi bir olay olacak. Bizim paralarımız elektrik üretmek için doğal gaz için yurt dışına gidiyor. Ondan sonra o paralar bizde kalacak ve çok daha güzellikler ve yenilikler Türkiye için söz konusu olacak." ifadesini kullandı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu.
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