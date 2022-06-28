AK Partili Yavuz'dan Tanrıkulu'na sert tepki: Allah bunların eline bu ülkeyi düşürmesin

Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 76. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çok fazla teveccühün olduğunu dile getirdi.

AK Parti'ye gönül veren insanların mücadelesinden bahseden Yavuz, "Sizin ve o isimsiz kahramanların emekleri olmasaydı halen Ayasofya açılmamış olacaktı. Başörtüsü sorunu çözülmemiş olacaktı. Değdi değil mi? Bugünlere has yaralarımız, sıkıntılarımız olsa da bu sıkıntıdan bizi çekip çıkaracak tek lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor herkes." diye konuştu.

Erdoğan'ın liderliğinde PKK'nın yok edildiğini, köşeye sıkıştırıldığını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"PKK ile mücadelede bizim en önemli argüman, unsur ve cihaz olan İnsansız Hava Aracı (İHA) için Sezgin Tanrıkulu gibi bir adam, ana muhalefet partisi, ikinci partinin önemli aktörlerinden birisi, 'Biz gelirsek İHA'ları bu ülkede yaşatmayız, onları sınır dışı ederiz.' diyecek kadar ileri gidiyor. Allah bunların eline bu ülkeyi inşallah düşürmez."

Yavuz, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin emin adımlarla ileriye gittiğini dile getirerek, "Seneye inşallah doğal gazı sisteme bağlıyoruz. Doğal gazın sisteme bağlanıyor olması tarihi bir olay olacak. Bizim paralarımız elektrik üretmek için doğal gaz için yurt dışına gidiyor. Ondan sonra o paralar bizde kalacak ve çok daha güzellikler ve yenilikler Türkiye için söz konusu olacak." ifadesini kullandı.

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu.

OYNAT 00:26 Bakan Soylu'dan 'SİHA üretimine son verme' vaadinde bulunan CHP'li Tanrıkulu'na: Bu millet seni değil bakan Dışişlerinin lağımcısı bile yapmaz CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ı yargılayacakları imasında bulundu. Skandal gelişmeye ilişkin Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, ''Ben Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim' diyor. Ulan bu millet seni Dışişleri Bakanı değil Dışişlerinin lağımcısı yapmaz lağımcısı' dedi. BiP'te paylaş

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