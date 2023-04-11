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AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılan liderler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

15:59 . 11/04/2023 Salı
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla yapılan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Ankara'da düzenleniyor.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip ediyor. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

İki lider katıldı

Toplantıya seçimlere AK Parti listelerinden giren Demokratik Sol Parti'den Önder Aksakal ve Hür Dava Partisi'nden Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.


Yeni Şafak Yazarı Çelik açıkladı: AK Parti seçim beyannamesindeki müjdeler neler?
Yeni Şafak Yazarı Çelik açıkladı: AK Parti seçim beyannamesindeki müjdeler neler?

Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ersin Çelik, Ankara'daki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili detayları paylaştı. Çelik "Yaklaşık 500 sayfalık bir beyanname var. İçinde yeni anayasa var. Gençlere ev kadınlarına annelerine özel sürprizler var.Evlenmek üzere olan genç hanımefendilere beyfendilere çok cazip bir teklif var evlenmeleri için. Kamusal süreçlerle ilgili çalışmalar var. Çok konuşulacak bir vaat daha var. Kamuya alımlarda mülakatlarla ilgili. Önemli bir şey açıklayacak cumhurbaşkanı. Beyannamede müjdeler olacak. İstanbul'un yeniden inşası için kökten bir çalışma yapılacak. Şehir iki ayrı yakaya taşınacak adeta. Geri kalan kısımda da 500 bin konut yerinde dönüştürülecek. Deprem yönetmeliği ile ilgili köklü bir değişikliğe gidiliyor. Temiz su ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Sarnıç sistemi uygulanacak. Kent ormanları gelecek" dedi.

#AK Parti
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#seçim beyannamesi
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