AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılan liderler

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu.
Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip ediyor. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.
İki lider katıldı
Toplantıya seçimlere AK Parti listelerinden giren Demokratik Sol Parti'den Önder Aksakal ve Hür Dava Partisi'nden Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.