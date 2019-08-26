Gündem Akardan generallerin istifası açıklaması İki arkadaşımızın dilekçesini onayladık
POLİTİKA

Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması: İki arkadaşımızın dilekçesini onayladık

Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması: İki arkadaşımızın dilekçesini onayladık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '5 generalin istifa ettiği' iddialarına ilişkin, "Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erzincan'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Terörle mücadele kapsamında personelin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlıklara da dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:

  • "Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Ne zaman bu? Ocak-şubat, temmuz-ağustos aylarında. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin bir adım daha ileri gitmesi için görevi teslim alan arkadaşların da çalışacağına eminim. TSK bir bütündür. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider."

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