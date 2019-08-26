Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması: İki arkadaşımızın dilekçesini onayladık Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması: İki arkadaşımızın dilekçesini onayladık Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '5 generalin istifa ettiği' iddialarına ilişkin, "Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2019, 12:40 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019, 13:22 AA