Akrabaların düğün salonundaki kavgasında kan aktı: Yaralılar var

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Diyarbakır Lice Kıyıköy kırsalında, biri turuncu ikisi gri kategoride olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirilirken Şırnak’ta ise iki terörist yakalandı. Operasyonlara ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını verdi.