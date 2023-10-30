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Akrabaların düğün salonundaki kavgasında kan aktı: Yaralılar var

Diyarbakır'da bir düğün salonunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu iki kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
00:38 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır'da salonda başlayan bir düğün hastanede son buldu.

Diyarbakır'da salonda başlayan bir düğün hastanede son buldu.

Diyarbakır'da akrabaların birbirini bıçakladığı kavgada kan aktı.

Bağlar ilçesinde düğün salonunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bir düğün salonunda akrabalar arasında çıkan tartışmada iki kişi bıçakla hafif yaralandı.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye götürülürken polis, sinir krizi geçiren tarafları yatıştırdı.


Polisi olayla ilgili inceleme başlattı.



#Diyarbakır
#Bağlar İlçesi
#Bıçaklı Kavga
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