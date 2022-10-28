Gündem Aksaray Valiliği "Taziye yemeği" uygulaması kaldırıldı
AKSARAY

Aksaray Valiliği: "Taziye yemeği" uygulaması kaldırıldı

Aksaray'da kent genelinde taziye yemeği uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. Valilik, karara gerekçe olarak, cenaze sahibinin üzerindeki maddi yükleri gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Aksaray Valiliği: Taziye yemeği uygulaması kaldırıldı
Arşiv

Aksaray Valiliği, kent genelinde taziye yemeği uygulamasının sonlandırıldığını duyurdu. Daha önce Batman ve Diyarbakır'da da aynı sebepler nedeniyle taziye yemeği uygulaması kaldırılmıştı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İslam'da vefat eden bir yakına karşı en büyük sorumluluğun, geciktirmeden cenaze namazını kılıp, onu defnetmek olduğu belirtildi.

aksaray

"Cenaze sahibinin acısı ve meşguliyeti olduğundan Peygamber Efendimizin sünneti gereği cenaze evine yemek götürmek sünnettir. Bu aynı zamanda örf, adet ve göreneklerimize daha uygun bir davranıştır. Ayrıca günümüzde tüm acısı ve meşguliyetine rağmen cenaze sahibinin zor şartlar altında, taziyeye gelen misafirlere yemek ikram etmek için büyük bir külfetin altına girdiği, başkalarından borç para aldığı bilgileri de bizlere ulaşmaktadır. Anılan nedenlerle 27 Ekim itibarıyla cenaze sahibine daha fazla yük olmamak adına Aksaray'a bağlı ilçe, kasaba ve köylerde cenaze sahibinin yemek vermesi uygulamasına son verilmiştir."

Bu emir doğrultusunda başta belediye ile muhtarlıkların, anons ve diğer yöntemlerle vatandaşlara gerekli duyuruları yapacağı bildirilen açıklamada, "Aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağının bilinerek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Pentagondan Kuzey Koreye uyarı

Pentagon'dan Kuzey Kore'ye uyarı

​'Nükleer silah kullanılırsa rejimi yok ederiz'
Ev buldum diye sevinirken şoke oldu

'Ev buldum' diye sevinirken şoke oldu

Bu eve 4 bin lira kira istediler.
TSKya kimyasal silah iftirasını atmıştı: TTB Başkanı Fincancı 15 Temmuzda ABD elçiliğindeymiş

​Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.

Milli İHA ve Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.