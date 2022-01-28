Akşener kendisine "madam" diyen 68 yaşındaki kadına hakaret davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a "Atasözü söylediği için hapse atıldı" diyerek destek çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, fotoğrafının altında hikaye paylaşan vatandaşa dava açtığı öğrenilmişti.

"MADAM" DİYENE DAVA

"Atasözü söyleyenler bile hapse atılıyor" algısı oluşturmaya çalışan Akşener, sırf hikaye paylaştığı için hakaretle suçladığı kişinin tutuklanmasını da talep etmişti. Akşener'in kendisine "madam" diyen 68 yaşındaki Aliye Demirci'ye de hakaret davası açtığı ortaya çıktı.

Meral Akşener

SADECE TWEETİ ALINTILADI

Twitter'da 2020 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "madam" ifadesinin kullanıldığı bir etiket açılmıştı. 68 yaşındaki Aliye Damarcı da bir tweeti alıntılayarak kendi hesabından paylaştı. Bunun üzerine Akşener’in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Damarcı, yaklaşık 7 aydır bu dava ile uğraşıyor.

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GÜNDEM Akşener fotoğrafının altına hikaye yazan vatandaşı tutuklanması talebiyle dava etti

"YÜZLERCE KİŞİYİ ŞİKAYET ETTİ"

Damarcı'nın avukatı Nilhan Öngel, "Akşener, Sedef Kabaş’ın polis merkezine götürülmesini, ‘Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye adalet gelecek’ diyerek eleştirdi ama kendisi, 68 yaşındaki müvekkilimin hakaret içermeyen bir davranışından dolayı kendisini dava edip şikayette bulundu. Kabaş hakkında açıklama yapıyor kendisi de yüzlerce kişiye hakaret davası açarak mağdur ediyor" dedi.

UZLAŞMA TALEBİNE RET

Defalarca karakola giderek ifade vermek durumunda kalan Aliye Damarcı ise "Sosyal medyadan pek anlamayan biriyim. Sosyal medya hesabımdan bir paylaşımı alıntı olarak paylaştım. Bunun sonucu bana dava açıldı. Hakaret içermeyen bilinçsizce bir paylaşımdı. Karakol vasıtasıyla haberim oldu. Adliyeye gittim, özür dileyerek uzlaşma talebinde bulundum. Kabul edilmedi" ifadelerini kullandı.