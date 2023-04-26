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Akşener ve Yavaş'a Kayseri'de soğuk duş: Meydan boş kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın bugünkü durağı Kayseri oldu. Konya mitinglerinde boş kalan alan sebebiyle hüsrana uğrayan Akşener ve Yavaş, Kayseri'de de umduğunu bulamadı. Vatandaşlar, Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından sahneye Meral Akşener çıkınca alanı terk etti.

16:26 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez de Kayseri'de hüsrana uğradı.

Alanın büyük bir kısmı boş kaldı

Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, Akşener'in konuşması başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı.

23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin ortağı Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın mitingi burada da boş kalmıştı.





#Meral Akşener
#Mansur Yavaş
#Kayseri
#miting
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