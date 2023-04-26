Akşener ve Yavaş'a Kayseri'de soğuk duş: Meydan boş kaldı

Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez de Kayseri'de hüsrana uğradı.
Alanın büyük bir kısmı boş kaldı
Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, Akşener'in konuşması başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı.
23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin ortağı Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın mitingi burada da boş kalmıştı.