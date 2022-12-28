Gündem Akşenerden Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama Saygısızlık yapıldı bana
POLİTİKA

Akşener'den Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama: Saygısızlık yapıldı bana

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Akşener, görüşmede yaşanan gerginliği ele aldıklarını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerden Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama: Saygısızlık yapıldı bana
Akşener ve Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel'de bir araya geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası İYİ Parti ve CHP arasında yaşanan tartışmalar dün Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği toplantıda ana gündem maddesi oldu. Akşener görüşmeye ilişkin ilk açıklamayı gazeteci Murat Yetkin'e yaptı.

'SAYGISIZLIK YAPILDI'

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Akşener, "İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana" ifadelerini kullandı.

'ALTILI MASADA KONUŞACAĞIZ'

Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalara ise, "Onu Altılı Masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı" dedi.

Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve başörtüsü konusundaki Anayasa Değişikliği sorularını yanıtlamadı.

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