Akşener'in koltuğu sallantıda: İYİ Partililer Ağıralioğlu'nun etrafında toplanmaya başladı

Meral Akşener - Yavuz Ağıralioğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası başarısızlığın nedenini araştıran muhalefet karışmaya başladı.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken, İYİ Parti cephesinde de benzer bir durum var.
İYİ Partililer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmenin ardından yanlış aday tartışmaları yaparken, parti içinde de Genel Başkan değişikliğini konuşmaya başladı.
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısında bir önceki seçime göre yaşanan oy kaybı değerlendirildi. Kulislerde dönen bilgiye göre partililer seçimi kaybetmenin bilançosunu Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, Akşener'in gösterdiği sert tepkiden dolayı Akşener'e yüklüyor.
Akşener'e istifa çağrısı
Partililer, seçim sonuçlarının ardından Akşener'e istifa çağrısında bulundu.
Ağıralioğlu: Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun
Akşener'in karşısına isim arıyorlar
Tüm bunların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İYİ Parti'de parti içinden bazı isimlerin Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığına olduğu iddia edildi.
Ağıralioğlu öne çıkıyor
Kulislerden gelen bilgilere göre İYİ Parti'nin 24-25 Haziran'da yapacağı 3. Olağan Kurultayı'ndan önce, Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşen Akşener'e muhalif ekip dün İstanbul'da bir toplantı yaptı. Akşener'in istifasını isteyen ekip kurultayda çıkarılacak yeni Genel Başkan adayını tartıştı.