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Akşener'in koltuğu sallantıda: İYİ Partililer Ağıralioğlu'nun etrafında toplanmaya başladı

Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu seçimlerde hem milletvekili sayılarını yükseltemedi hem de cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğramasıyla başbakanlık hayali suya düştü. Seçim sonuçlarının ardından parti içinde Akşener'in istifası konuşulmaya başlandı. CHP'den sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükseliyor. Parti içinden bazı isimlerin Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığında olduğu iddia edildi.

09:40 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener - Yavuz Ağıralioğlu

Meral Akşener - Yavuz Ağıralioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası başarısızlığın nedenini araştıran muhalefet karışmaya başladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken, İYİ Parti cephesinde de benzer bir durum var.

İYİ Partililer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmenin ardından yanlış aday tartışmaları yaparken, parti içinde de Genel Başkan değişikliğini konuşmaya başladı.

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı toplantısında bir önceki seçime göre yaşanan oy kaybı değerlendirildi. Kulislerde dönen bilgiye göre partililer seçimi kaybetmenin bilançosunu Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, Akşener'in gösterdiği sert tepkiden dolayı Akşener'e yüklüyor.

Akşener'e istifa çağrısı

Partililer, seçim sonuçlarının ardından Akşener'e istifa çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi
Ethem Baykal
, sosyal medya hesabından
"Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming. Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum"
paylaşımını yapmıştı.

Ağıralioğlu: Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun

İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da sosyal medya hesabından
"Anlaşılıyor ki herkes hâlinden memnun! Seçimle ilgili söylediklerinizden hiçbirisi gerçekleşmediği hâlde, sizin payınıza mahcubiyet ve sorumluluk namına bir şey düşmüyorsa sizin adınıza biz vazifeyi üzerimize alıp sizin adınıza biz üzülüp sizin adınıza biz mahcup olup ve bu sorumsuz siyaset etme tarzından, sizin adınıza tekrar biz istifa edelim!"
paylaşımı yaparak Akşener'i istifaya çağırmıştı.

Akşener'in karşısına isim arıyorlar

Tüm bunların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti'de parti içinden bazı isimlerin Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığına olduğu iddia edildi.

Ağıralioğlu öne çıkıyor

Kulislerden gelen bilgilere göre İYİ Parti'nin 24-25 Haziran'da yapacağı 3. Olağan Kurultayı'ndan önce, Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşen Akşener'e muhalif ekip dün İstanbul'da bir toplantı yaptı. Akşener'in istifasını isteyen ekip kurultayda çıkarılacak yeni Genel Başkan adayını tartıştı.



Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür
Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında HDP'yi adeta topa tutan Ağıralioğlu, HDP'nin Türk demokrasisinin şantajcısı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Biz Cumhur İttifakının etrafında milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakının da namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım da diyor ki, kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına ifade ettiğimiz çerçevede talip oluyoruz. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi, terörün masada oy hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp ittifaklara 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir. Bizim de mesuliyetimiz devlet makamlarını bu şımarıklığın hedefi olmaktan çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.


#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Yavuz Ağıralioğlu
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