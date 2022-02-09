Gündem Alevilere hakaret eden Yakup Tilki tutuklandı
KOCAELİ

Alevilere hakaret eden Yakup Tilki tutuklandı

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Alevilere hakaret eden Yakup Tilki tutuklandı
​Alevilere hakaret eden Yakup Tilki tutuklandı

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Tilki’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı.

Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki'yi gözaltına aldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup Tilki hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma açıldığı belirterek, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Yakup Tilki hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek’ suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Yakup Tilki bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

TUTUKLANDI

Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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