Ali Erbaş'tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz paylaşımı

10:3226/08/2025, Salı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş
, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Erbaş, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:


"Anadolu'yu bizlere ebedi yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 954. ve istiklalimizi bu topraklarda mühürleyen Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten bugüne vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Yüce Rabb'imiz milletimizi daim, devletimizi kaim eylesin."





