Alican Uludağ 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltında

21:3519/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
AA
Hakkında soruşturma başlatılan Alican Uludağ.
Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Savcılıkta hazır edilecek

Ankara'da gözaltına alınan Uludağ'ın yarın savcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği açıklamada belirtildi.

Uludağ, Türkiye'de yaptığı haberlerdeki algı çalışmalarıyla bilinen Alman DW'nin Türkçe biriminde çalışıyor.





#Alican Uludağ
#Gazeteci
#Hakaret
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
