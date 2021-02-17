Gündem Alın size infazın kanıtları
ANKARA AMERİKA

​Alın size infazın kanıtları

Alın size infazın kanıtları

Gara’daki 13 vatandaşımızın kalleşçe infazından sonra “Eğer PKK öldürdüyse kınıyoruz” gibi skandal bir taziye mesajı yayımlayan ABD’ye belgelerle cevap verildi. ABD Büyükelçisi David Satterfield önce Dışişleri’ne ardından Savunma Bakanlığı’na çağrıldı. Şehitlerin otopsi raporları ve infazı gösteren fotoğraflar tek tek elçinin önüne koyuldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
David Satterfield
David Satterfield

13 vatandaşımızın şehit edildiği Gara’daki PKK infazına ilişkin ABD’nin şartlı taziyesi ile yaşanan kriz “geri adım” ve “sözlerin düzeltilmesiyle” yumuşadı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın diplomaside bir ilk olan “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadeleri şaşkınlık yaratmıştı. PKK’yı 1997’de terör örgütü ilan eden ABD, söz konusu açıklamayla resmen terör örgütü PKK’yı savundu.

Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
OYNAT 06:29
Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden göstererek anlattı.

AÇIKLAMA KINANDI

  • PKK’nın insanlık dışı katliamına karşı ABD’nin yaptığı vahim açıklamaya sert tepki gösterildi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Bakanlık girişinde Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılaşan Satterfield’a Türkiye’nin rahatsızlığı bizzat Dışişleri Bakanı tarafından iletildi. Ardından ABD Masası Genel Müdürü Levent Gümrükçü tarafından kabul edilen Satterfield’a Türkiye’nin duyduğu rahatsızlık iletilip söz konusu açıklama kınandı. Satterfield görüşmelerde açıklamanın her bakımdan talihsiz olduğunu ifade etti.

ABD’nin Gara açıklamasına tepki: Amerikalı Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı
GÜNDEM
ABD’nin Gara açıklamasına tepki: Amerikalı Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

Satterfield aynı gece Milli Savunma Bakanlığı’na da davet edildi. Burada şehitlerin otopsi raporları ve mağara içinde çekilmiş fotoğraflar gösterildi. Önüne konulan katliam fotoğrafları karşısında Satterfield taziyelerini iletti. PKK terör örgütünün infazı her türlü bilgi ve belge ile Satterfield’a aktarıldı. Satterfield bilgilendirildiği sırada mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin fotoğraflar da masadaydı. Türkiye, YPG’ye gönderilen silahların PKK terör örgütü eline geçtiğini sık sık ABD’li muhataplarına aktarmıştı.

Bu kan ABD'nin eline bulaşmıştır
GÜNDEM
Bu kan ABD'nin eline bulaşmıştır

ABD GERİ ADIM ATTI

  • Joe Biden yönetimi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken ile ilk temas da bu olay sonrası kuruldu. Çavuşoğlu ABD’li muhatabına, yapılan açıklamanın müttefiklik ilişkisine sığmadığını, büyük güven kaybı yaşandığını vurguladı. Başta FETÖ ve PKK/YPG ile mücadele, S-400 konusu olmak üzere ABD ile sorunlu tüm konulara değinilen görüşmenin ardından ABD Dışişleri, katliamı PKK’nın yaptığını teyit eden ikinci bir açıklamayla geri adım attı. Çavuşoğlu ve Blinken’in yakın bir zamanda video konferans üzerinden ayrıntılı görüşme yapacakları öğrenildi.

Yine PKK’ya sahip çıktılar: Eğer müttefikse...
GÜNDEM
Yine PKK’ya sahip çıktılar: Eğer müttefikse...

Yardım olmadan yapamaz

  • PKK’nın, girişi zikzak tüneller sebebiyle hayli zor olan mühendislik ürünü mağarayı yapabilecek kabiliyete sahip olmadığı belirtiliyor. Türkiye, Irak’ın kuzeyinde de PKK terör örgütünün teçhizat ve planlama konusunda yabancı istihbarat ve devletlerden destek aldığını değerlendiriyor.

Gara harekatı rehine hassasiyeti nedeniyle gizli yürütüldü. ABD ve NATO’ya önceden bilgi verilmedi. Irak ise harekata kısa süre kala bilgilendirildi.
Abone Ol Google News
Barcelonayı dağıttı

Barcelona'yı dağıttı

​Mbappe'nin şov yaptığı maçta Barcelona farklı yenildi.
Eskişehirde korkunç cinayet

Eskişehir'de korkunç cinayet

​Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi.
Çalık, o görüşmeyi Yeni Şafaka anlattı

Çalık, o görüşmeyi
Yeni Şafak'a anlattı

"​Pervin Buldan'ın insani ilişkiler çerçevesinde aradım."

RB Leipzig-Liverpool maçında tarihi an.
Tur kapısını araladı

Tur kapısını araladı

Liverpool, deplasmanda Leipzig'i rahat geçti.
Sonuç şaşırtıcı

Sonuç şaşırtıcı

​Rus bilim insanlarından dikkat çeken araştırma.
İstanbulluların <br>karla imtihanı

İstanbulluların
karla imtihanı

​Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı.
'Yerinde karar' <br>dönemine geçtik

'Yerinde karar'
dönemine geçtik

​Bakan Koca'dan toplantı ardından flaş açıklama.
HDP'li Beştaş'ın <br>yüzüne söyledi

HDP'li Beştaş'ın
yüzüne söyledi

"​Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara..."
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.