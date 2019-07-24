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Alman adıyla FETÖ okulu!

FETÖ en büyük desteği aldığı Almanya’nın adını kullanarak Afrika’da yeni okul açmaya başladı. Örgüt, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da hileli satış yoluyla "Intellectual Schools" adını taşıyan okula Alman vatandaşlığı bulunan kişileri ortak yaptı. Teröristler bu yöntemle Türkiye’nin diplomatik baskılarından kurtulmaya çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okulun 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için hazırlık yapıldığı görüldü.
Okulun 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için hazırlık yapıldığı görüldü.

FETÖ, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yeni eğitim öğretim yılında bir okul daha açmak için hazırlık yapıyor. Örgütün "Intellectual Schools" adını taşıyan kurumu, başkentin Ferensay semtinde kurulan yeni okul için velilerden kayıt almaya başladı.

Eski bir eğitim kurumunun yenilenmesiyle kurulan okulda tadilat çalışmaları devam ederken, okulun 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için hazırlık yapıldığı görüldü.

ALMANLAR ORTAK YAPILDI

Hileli satış yoluyla okulların ve şirketlerin isimlerini değiştirip Alman vatandaşlığı bulunanları bu kurumlara ortak yapan örgüt, Türkiye'nin kurduğu diplomatik baskıdan kurtulmak için sık sık Alman makamlarından yardım istiyor. Etiyopya hükümeti, 2017'de örgüte ait tüm mal varlığının Türkiye'ye teslim edilmesi yönünde karar almıştı.

TMV, KAYDA BAŞLADI

Öte yandan örgütün Rainbow Derneği adı altında kurduğu ve ay başında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alınan okullarda kayıt işlemleri başladı. Harar'daki okullardan çıkan belgelerde, okulları "Alman yatırımcılara" sattığı propagandası yapan örgütün, ülkenin farklı şehirlerinde bulunan "Intellectuals Schools" ve Harar'daki "Rainbow Schools" okullarını tek elden yönettiği ortaya çıktı.

Eski adı Nejashi Ethio-Turkish International Schools olan okullar, hayır kurumu çatısı altında kurulmasına rağmen yasa dışı şekilde 2009'da şahısların üzerine geçirildi. Örgütün, bu çatı altında başkent Addis Ababa'nın yanı sıra Tigray ve Oromiya eyaletlerinde 6 okulu bulunuyor.

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