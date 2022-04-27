'Alpay Özalan'ın arkasındaki tablo çalıntı' iddiasına TBMM'den yanıt geldi: Dijital baskı tablo TBMM'ye kayıtlıdır

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e çektiği tepki videosunda arkasında bulunan tablonun çalıntı olduğu iddia edilmişti.
Yeniçağ'ın Oda TV'ye dayandırdığı haberinde, karikatürist Levent Kazak'ın söz konusu tabloyla ilgili görüşlerine yer verildi. Kazak, tablonun Avusturyalı ressam Friedrich Gauermann’ın eserinden çalıntı olduğunu öne sürdü.
TBMM'DEN AÇIKLAMA: TABLO DİJİTAL BASKI TABLOLARDAN BİRİDİR
İddiaların ardından TBMM Genel Sekreterliği'nden açıklama geldi. TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın Alpay Özalan'ın makamındaki tablo, Milli Saraylar tarafından 2010-2012 yılları arasında yaptırılarak kurumumuza gönderilen dijital baskı tablolardan biridir. "Atlara Su İçiren Adam ile Çamaşır Yıkayan Kadınlar" isimli tablonun orijinali, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı envanterine, eser sahibinin bilinmediği "anonim" bir yağlı boya tablo olarak kayıtlı olup, söz konusu dijital baskı tablo, TBMM'nin kayıtlı demirbaşları arasında yer almaktadır. Eser, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin Osmanlı Sarayı'nda Manzara adlı tematik bölümünde sergilenmektedir."
Alpay Özalan, TBMM'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Yeniçağ'ın haberini alıntılayan Özalan paylaşımına, "İftiranız yine elinizde patladı. Tam da Meral Akşener'e yakışan bir paçavrasınız" notunu düştü.
İftiranız yine elinizde patladı. Tam da Meral Akşener'e yakışan bir paçavrasınız! https://t.co/UbdKiPLYpj pic.twitter.com/NUVMOIgVL5
İftiranız yine elinizde patladı. Tam da Meral Akşener'e yakışan bir paçavrasınız! https://t.co/UbdKiPLYpj pic.twitter.com/NUVMOIgVL5— Alpay Özalan 🇹🇷 (@alpayozalan35) April 27, 2022