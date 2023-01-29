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Altılı masanın kargaşası Fransızları bile rahatsız etti: Erdoğan anketlerde yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından altılı masanın aday olarak kime çıkaracağı merak edilmeye başlandı. Muhalefet partilerin oluşturduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleyememesi Fransızları huzursuz etti. Altılı masanın yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı Le Monde gazetesinde yayınlanan makalede, "Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde" ifadeleri kullanıldı.

13:35 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fransız Le Monde gazetesi altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasından rahatsız

Fransız Le Monde gazetesi altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasından rahatsız

Altılı masa 11 aylık görüşmeler neticesinde henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayabilmiş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesine rağmen altılı masa da aday konusunda uzlaşma olmadı. Kendi seçmenleri tarafından da tepki gören altılı masa Batı medyası tarafından da eleştirilerin hedefi oldu. Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan makalede, Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği belirtildi.


'MUHALEFET KARGAŞA İÇİNDE'


Le Monde gazetesinde yayınlana makalede muhalefete yönelik,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine dört ay kala, altı partili koalisyon hala adayını bulmuş değil. Erdoğan karşıtı koalisyon "altılı masa", on aylık konfabulasyonlardan sonra hala umut verici bir dinamik bulamadı"
ifadeleri kullanıldı


#Le Monde
#Fransa
#Altılı masa
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Muhalefet
1 saat önce
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Altılı masanın kargaşası Fransızları bile rahatsız etti: Erdoğan anketlerde yükseliyor
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