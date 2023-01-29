Altılı masanın kargaşası Fransızları bile rahatsız etti: Erdoğan anketlerde yükseliyor

Altılı masa 11 aylık görüşmeler neticesinde henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayabilmiş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesine rağmen altılı masa da aday konusunda uzlaşma olmadı. Kendi seçmenleri tarafından da tepki gören altılı masa Batı medyası tarafından da eleştirilerin hedefi oldu. Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan makalede, Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği belirtildi.