Gündem Altılı masanın metnini kurmaylar okuyacak liderler imzalayacak
ANKARA

Altılı masanın metnini kurmaylar okuyacak liderler imzalayacak

CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bugün açıklayacak. Yaklaşık 24 sayfadan oluşması beklenen metni genel başkan yardımcıları okuyacak, liderler de metnin altına imza atacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Altılı masanın metnini kurmaylar okuyacak liderler imzalayacak
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CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bugün açıklayacak. Yaklaşık 24 sayfadan oluşması beklenen metni genel başkan yardımcıları okuyacak, liderler de metnin altına imza atacak.

ALFABETİK SIRA

Toplantıda genel başkan yardımcıları alfabetik sıraya göre oturacak. Alfabetik sıralamaya göre de ilk sırada CHP, ikinci sırada DEVA Partisi, üçüncü sırada Demokrat Parti, dördüncü sırada Gelecek Partisi, beşinci sırada İYİ Parti ve altıncı sırada Saadet Partisi yer alacak.

3 BÖLÜMLÜK METİN

Metnin 3 bölüm ve yaklaşık 24 sayfadan oluştuğu belirtiliyor. İlk bölümde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yaşananlar ve neden güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyaç duyulduğu anlatılacak. İkinci bölümde güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana esasları belirtilecek. Yasama, yargı ve yürütme alanında yapılacak değişiklikler yer alıyor. 3’üncü bölümde ise temel hak ve özgürlüklerle güncel düzenlemeler yer alıyor.

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