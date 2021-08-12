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Altındağ'daki olayda öldürülen Emirhan'ın katili konuştu: onu tanımıyorum çok pişmanım

Ankara Altındağ'da parkta çıkan kavgada Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı. Yahya Abdo'nun ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Altındağdaki olayda öldürülen Emirhanın katili konuştu: onu tanımıyorum çok pişmanım
Yahya Abdo ve Emirhan Yalçın

Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin yayılmasının ardından mahallede gerilimin yükseldi, sokağa dökülen bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Evlere taş atan grup, Suriyelilerin araçlarını ters çevirdi.

CAMDAN ATILAN TAŞ YARALADI

50 bin nüfuslu Battalgazi Mahallesi'nde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin edilirken, saldırılarda minik bir çocuk da yaralandı. Suriyeli olduğu belirtilen erkek çocuğu, camdan evine atılan taşın başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kaldı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Bıçağı parkta bulmuş

Olaylar ülke gündeminde geniş yer alırken, Yalçın'ı öldüren kişinin ifadesi ortaya çıktı. Abdo'nun ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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