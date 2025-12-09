Amasra'da dev dalgalar: Boyu 3 metreyi aştı

Bartın’ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve sis ile birlikte rüzgar da etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar oluştu. İrili ufaklı kayalıkları adeta yutan dalgalar görsel şölen de oluşturuyor. Kayalara çarpan bazı dalgaların boyu ise 3 metreyi aştı.