Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Amasra'da dev dalgalar: Boyu 3 metreyi aştı

Amasra'da dev dalgalar: Boyu 3 metreyi aştı

14:209/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
İlçeye gezmeye gelenler dalgaların sunduğu görsel şöleni cep telefonu ile kaydetti.
İlçeye gezmeye gelenler dalgaların sunduğu görsel şöleni cep telefonu ile kaydetti.

Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kayalara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve sis ile birlikte rüzgar da etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar oluştu. İrili ufaklı kayalıkları adeta yutan dalgalar görsel şölen de oluşturuyor. Kayalara çarpan bazı dalgaların boyu ise 3 metreyi aştı.


Öte yandan bölgedeki rüzgarın ve yağışların zaman zaman, hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.



#amasra
#bartın
#dalga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 1 Ocak hafta içi mi hafta sonu mu?