Amasya'da 37 yaşındaki kadının doğumdan 10 gün sonra acı ölümü

Amasya'da 37 yaşındaki kadının doğumdan 10 gün sonra acı ölümü

5/03/2026, Thursday
DHA
Nurhayat Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Nurhayat Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Amasya’da 10 gün önce bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki Nurhayat Usta, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya’da 10 gün önce doğum yaptığı belirtilen Nurhayat Usta (37), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 gün önce Bahar Evra ismini verdikleri bebeğini dünyaya getiren Nurhayat Usta, sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Durumu fark eden annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Usta, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nurhayat Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde devlet koruması altındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Nurhayat Usta’nın cenazesi, yarın Suluova ilçesi Derebaşalan köyünde toprağa verilecek.

Taziye mesajı yayımlayan Vali Önder Bakan, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli personelimiz Nurhayat Usta’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.



