Amasya'da 37 yaşındaki kadının doğumdan 10 gün sonra acı ölümü

10 gün önce Bahar Evra ismini verdikleri bebeğini dünyaya getiren Nurhayat Usta, sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Durumu fark eden annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Usta, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nurhayat Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.