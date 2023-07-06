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Ambulans kavşağını rant için kapatmışlar

Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yer alan ve ambulans kavşağı olarak bilinen nokta 2019’da İBB tarafından kapatıldı. 4 mahalleye girişi de engelleyen uygulamanın arkasından yandaşa rant çıktı. İBB’nin bu hamleyle, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek’e ait özel tıp merkezine hasta gelişinin önünü açtığı iddia edildi.

Yusuf Özdemir
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İBB, ambulans kavşağı olarak bilinen Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki kavşağı 2019’da kapattı. Esenyurt ve Avcılar’ın kesişme noktasında yer alan noktanın kapatılmasının ardından, 4 mahalleye araç geçişi yapılamadı. Skandal uygulamayla bölgede bulunan bir özel hastaneye ambulans girişi de engellenmiş oldu. İnsan hayatını hiçe sayan uygulamanın altından ise yandaşa rant çıktı. Kavşağın CHP’li Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek’in sahibi olduğu özel tıp merkezine hasta sağlamak için kapatıldığı öne sürüldü.

HUKUKSUZ KARAR İPTAL EDİLDİ

Kavşağın kapatılması için hiçbir gerekçe gösterilemezken, UKOME kararı dahi alınmadı. Yapılan hukuksuz girişime tepkiler ise gecikmedi. Tepkiler üzerine kavşak yeniden araç trafiğine açılırken, bu kez Esenyurt Belediyesi devreye girdi. Baskılarla kavşağı yeniden kapatan belediyeye, tepki Esenyurt Kaymakamlığı’ndan geldi. Kaymakamlık vatandaşları ve bölge esnafını olumsuz etkileyen hukuk dışı uygulamayı yargıya taşıdı. Davaya, acil servis girişi de kapatılan özel hastane de müdahil oldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu tarafından alınan kararı iptal etti. Mahkeme, kararda söz konusu işlemin yalnızca UKOME

tarafından alınabileceğine vurgu yaptı.

Hastaneye ulaşım süresi uzadı

Ambulans kavşağı olarak bilinen söz konusu nokta, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yönlendirilen ve Firüzköy güzergahından taşınan hastaların hızlıca sağlık merkezlerine ulaşmasını sağlıyordu. Kavşağın kapatılmasıyla Firüzköy tarafından hasta gelen bir ambulansın bölgede yaşanan trafikte göz önüne alınınca hastaneye ulaşması yaklaşık 10 dakika uzadı.




#İBB
#Ambulans
#Ulaşım
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