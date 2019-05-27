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Ambulansta oksijen tüpü patladı: 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Ambulansta oksijen tüpü patladı: 3 aylık bebek hayatını kaybetti

İstanbul Silivri TEM Otoyolu’nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Ambulanstaki personel son anda kendini dışarı atarken, küvezde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ifadelerine başvurmak üzere 3 sağlık görevlisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Yangın sırasında ambulanstan siyah dumanların çıktığı görüldü.
Yangın sırasında ambulanstan siyah dumanların çıktığı görüldü.

İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı.

Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel son anda kendini dışarı attı. Ambulansın için de küvezde olan 3 aylık 'Rojin' isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili ifadelerine başvurmak üzere 3 sağlık görevlisi gözaltına alındı.

Oksijen tüpü patlayan ambulans cayır cayır yandı
OYNAT 00:24
Oksijen tüpü patlayan ambulans cayır cayır yandı
İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı öğrenilirken küle dönen ambulanstaki 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.


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