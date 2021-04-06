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POLİTİKA

Amirallerden biri geri adım attı: Zamanlaması yanlıştı

Amirallerden biri geri adım attı: Zamanlaması yanlıştı

Hükümeti hedef alan darbe imalı bildiride imzası bulunan emekli amirallerden Atilla Kezek geri adım attı. Bildirinin gece saatlerinde yayınlanmasının ‘yanlış’ olduğunu itiraf eden Kezek, "Darbeye karşıyız. İktidarın sandıktan çıkıp gelmesini ve öyle gitmesini savunan kişileriz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Amirallerden biri geri adım attı: Zamanlaması yanlıştı
Atilla Kezek

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, geçmişte yaşanılan muhtıraları aratmayan bir bildiriye imza atmış; “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu ifadeler kullanmıştı.

"Zamanlaması yanlıştı"

Bildiride imzası olan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, geri adım attı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Kezek, bildirinin gece yayımlanmasıyla ilgili "Zamanlama yanlış. Milletin eline malzeme vermek oldu" dedi.

"Darbeye karşıyız"

Bildiride darbe imasından bulunmadıklarını öne süren Kezek, "Darbe çağrışımı olur mu ya! Darbeye karşıyız. İktidarın sandıktan çıkıp gelmesini ve öyle gitmesini savunan kişileriz" ifadesini kullandı.

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