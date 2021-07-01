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Anadolu kartalları nefes kesti: 42 Türk 14 yabancı uçak katıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Konya 3. Ana Jet Üssü’nde yapıldı. Türk F-16’lar, Azerbaycan SU-25 ve MIG-29’lar, Katar Rafale savaş uçakları ile müşterek harekat kabiliyetleri denendi, eğitimler gerçekleştirildi. Azerbaycan’ın ilk kez fiili olarak katıldığı tatbikat nefesleri kesti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Anadolu kartalları nefes kesti: 42 Türk 14 yabancı uçak katıldı
Azerbaycan’ın ilk kez fiili olarak katıldığı tatbikatta Pakistan, Katar ve NATO AWACS unsurları ortak hava gücü eğitimi gerçekleştirdi.

KIYMET SEZER / MUHAMMED KURTAR

Uluslararası Anadolu Kartalı-21 Tatbikatı dün Seçkin Gözlemci Günü’nde basını ağırladı. Azerbaycan’ın ilk kez fiili olarak katıldığı tatbikatta Pakistan, Katar ve NATO AWACS unsurları ortak hava gücü eğitimi gerçekleştirdi.

  • Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Burkina Faso, Gürcistan, Irak, İsveç, Kosova, Lübnan, Macaristan, Malezya, Nijerya, Romanya, Tunus, Ukrayna, Umman, Japonya ve Ürdün’ün gözlemci statüsünde katıldığı 21 Haziran’da başlayan tatbikat 2 Temmuz’da sona erecek. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda icra edilen eğitimlerde, gerçek harekat ortamında harbe hazırlık eğitimleri jenerik senaryo dahilinde yapıldı.

56 UÇAKLA DEV GÖSTERİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 39 F-16 savaş uçağı, bir E-7T havadan ihbar kontrol uçağı, 2 KC-135R tanker uçak ve bir ANKA-S insansız hava aracı ile katıldığı tatbikata, Azerbaycan 2 adet SU-25, 2 adet MIG-29, Katar 4 Rafale, NATO 1 E-3A Awacs uçağıyla, Pakistan ise 5 adet JF-17 savaş uçağıyla katıldı. Tatbikatın hava gücünü, 42’si milli, 14’ü yabancı olmak üzere 56 hava unsuru oluşturdu.

  • Azerbaycan, daha önce gözlemci statüsünde takip ettiği tatbikata bu yıl ilk kez fiili olarak katıldı. Anadolu Kartalı 2021, Azerbaycan’ın NATO ittifakı ile müşterek harekat ortamında katıldığı ilk tatbikat oldu.

RAFALE İLE STRATEJİK MESAJ

Azerbaycan pilotları yönetimindeki SU-25 ve MIG-29’lar ile Katar Hava Kuvvetleri’ne ait Fransız Rafale savaş uçaklarının Türk F-16’larla müşterek harekat icrası, göz doldurdu. Bu gösteri, Türkiye’yi Fransız Rafale savaş uçağı alarak tehdit etmeye çalışan Yunanistan’a önemli bir mesaj oldu.

Tatbikatta, basitten zora doğru giden harekat ortamı, gerçeğe yakın harekat ortamında jenerik bir senaryo dahilinde canlandırıldı.

İLK KEZ SERTİFİKASYON YAPILDI

  • Deniz Kuvvetleri’nin de 2 fırkateyn ve 2 hücumbot ile katıldığı tatbikat, hava harekatı ağırlıklı olarak icra edildi. Bu yıl bir ilk olarak NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamında Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti’ne taahhüt edilen 6 F-16 savaş uçağı, bir KC-135R tanker uçağı ile 6 Stinger Hava Savunma Timi’nin harbe hazırlık ve birlikte çalışılabilirlik yeteneği denetlenerek sertifikasyonu yapıldı.

TF-X brifingi

Seçkin Gözlemci Günü etkinlikleri sonrası Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve tatbikat kapsamında ağırladığı başta Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı olmak üzere yabancı konuklara milli muharip uçak TF-X programı hakkında ayrıntılı brifing sunuldu. Orgeneral Küçükakyüz, tatbikatın 2001 yılından bu yana başarıyla icra edildiğini, bu yılki tatbikatın da amacına ulaştığını belirtti. Anadolu Kartalı Eğitim Sahasının 60’dan fazla hava unsurunun bölgedeki diğer hava tazyiklerinden etkilenmeden görev icra edebileceği potansiyelde olduğuna işaret eden Orgeneral Küçükakyüz, “Bu imkanı kardeş dost ve müttefiklerimizle paylaşıyor olmayı tatbikatın amacı ve kazanımlarımız açısından da çok kıymetli buluyoruz” diye konuştu.

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