Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kaza yapan TIR'daki 8 sıfır otomobil hasar gördü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan TIR'daki 8 sıfır otomobil hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den Adana'ya sıfır otomobil taşıyan Mehmet U. idaresindeki 06 JSY 73 plakalı TIR, otoyolun Bolu kesiminde dorsesinin gövdeden ayrılması nedeniyle makasladı.
Kaza nedeniyle 2'si TIR'dan düşen 8 sıfır otomobil hasar gördü.
Yaralanın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.
Kaza yapan TIR'ın ve otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.