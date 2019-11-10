Gündem Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kaza yapan TIRdaki 8 sıfır otomobil hasar gördü
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Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kaza yapan TIR'daki 8 sıfır otomobil hasar gördü

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kaza yapan TIR'daki 8 sıfır otomobil hasar gördü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan TIR'daki 8 sıfır otomobil hasar gördü. Yaralanın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.

Haber Merkezi AA
Kaza yapan TIR'daki 8 yeni otomobil hasar gördü.
Kaza yapan TIR'daki 8 yeni otomobil hasar gördü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan TIR'daki 8 sıfır otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den Adana'ya sıfır otomobil taşıyan Mehmet U. idaresindeki 06 JSY 73 plakalı TIR, otoyolun Bolu kesiminde dorsesinin gövdeden ayrılması nedeniyle makasladı.

AA
Bolu kesiminde kaza yapan TIR'daki 8 sıfır otomobil hasar gördü.

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Kaza nedeniyle 2'si TIR'dan düşen 8 sıfır otomobil hasar gördü.


Yaralanın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.

AA
Kaza nedeniyle 2'si TIR'dan düşen 8 sıfır otomobil hasar gördü.

Kaza yapan TIR'ın ve otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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