Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kaza yapan TIR'daki 8 sıfır otomobil hasar gördü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kardeşlerimizi bombaların altına gönderemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası açılış programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Kardeşlerimiz evlerine, topraklarına inşallah oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri de gidecektir. Ama biz kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu" ifadelerini kullandı.