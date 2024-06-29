Anız yangınları 1100 hektar ormanı yok etti

Anız yangınları ormanlar için büyük tehdit oluşturuyor. Türkiye'de 1-23 Haziran'da çıkan 430 orman yangınından 21'i anız yakılmasından kaynaklandı. Sıcaklıkların arttığı haziran itibarıyla Ege, Akdeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada orman yangınları yaşandı. Aşırı sıcakların tetiklemesine karşın, orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı başlıyor. Özellikle son dönemde anız yakılmasından kaynaklanan orman yangınları dikkati çekiyor. Ülke genelinde 23 günde çıkan 430 orman yangınında, 3 bin 733 hektarlık alan zarar gördü. Bu yangınların 21'i anız yakılan tarım arazisinden ormana sıçradı. Sadece 1-23 Haziran'da anız kaynaklı çıkan yangınlarda ise 1116 hektar ormanlık alan zarar gördü.

SAĞLIKLI BİR YÖNTEM DEĞİL

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gönül Aydın, anızın yakılmasının sağlıklı bir yöntem olmadığına dikkati çekti. Aydın, “Son günlerde ülkemizde anızlarda yapılan bu yakma işleminin orman yangınlarına da can kayıplarına da yol açtığını görüyoruz. Bu olumsuz durumları ortadan kaldırabilmek için bir defa anızın yerinde bırakılmasının toprak ve bitki yetiştiriciliği açısından yararlarını

çok iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

GÜBRE GÖREVİ GÖRÜYOR

Anızın gübre görevi gördüğünü ve organik madde olduğunu belirten Aydın, “Son yıllarda kuraklıkla yüz yüzeyiz. Artık su kaynaklarımız, iklim değişikliği sebebiyle çok önem arz etmeye başladı. Anızın nem tutucu özelliği var. Toprak canlılarının çok önemli olduğunu biliyoruz, yangınlarla bunlar yok oluyor. Anızı yaktığımız zaman topraktaki canlıları da yakmış oluyoruz. Dolayısıyla anız yakmayı durdurmamız gerekiyor” diye konuştu.

5 yerde yangın

Silivri’de otluk alanda çıkan yangının yerleşim yerine doğru ilerlemesi nedeniyle panik yaşandı. Alevler, helikopter desteğinin yanında karadan yapılan çalışmalarla söndürüldü.

EVDE ÇIKTITARLAYA SIÇRADI

Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Anamur-Ermenek yolundaki makilik ve zirai alana da sıçradı. Yangın çıkan ev ile yanındaki bir ev ve atıl haldeki 2 ahırın zarar gördüğü yangın, havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bingöl’ün Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde de ormanlık alanlarda yangın çıktı. İki ilçedeki orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonrasında söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

350 DÖNÜM KÜL OLDU

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Ağaçlı köyünde önceki gün çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek örtü yangınına dönüştü. Adıyaman Valisi Osman Varol, havadan ve karadan müdahale edilen yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.







