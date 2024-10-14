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Ankara Barosu Köroğlu ile devam dedi

Ankara Barosu Köroğlu ile devam dedi

Oğuzhan Ürüşan
04:0014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara 1 No'lu Barosu, tansiyonu yüksek geçen seçim sürecinin ardından başkanını seçti. Geçerli 13 bin oyun 4 bin 344'ünü alan mevcut başkan Demokratik Sol Avukatlar adayı Mustafa Köroğlu yeniden başkan seçildi.

100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar adayı Bülent Yücetürk 3 bin 534 oy, Ankara Barosu Değişim Grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan 310 oy, Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez 2 bin 27, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adayı Hakan Erdem 2 bin 110 oy, Mücadeleci Avukatlar Grubu adayı Özgür Piroğlu 166 oy, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt ise 784 oy aldı.


KAYSERİ’DE ÖZSOY SEÇİLDİ

Kayseri Baro Başkanlığına ise Murat Tolga Özsoy seçildi. Avukat Özsoy 892, mevcut başkan Ali Köse 386, Oğuz Erinç 686, Ercan Avcı ise 235 oy aldı.


Can Dündar

Muslukları kesildi

MİT TIR’larının durdurulması davasında yargılanan ve İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, gri kategoride yer alan, Can Dündar'ın yurt dışından aldığı fonlar kesildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Almanya’da firari olarak yaşanan Can Dündar'ın internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden büyükelçiliklerden aldığı fonlar, kesildi. Yeni arayışlara giren Can Dündar’ın bir başka firari Erk Acerer’den yardım istediği. Acerer’in bu durumu Alman yetkiler ile görüştüğü iddia edildi.




#Ankara Barosu
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