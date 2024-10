Ankara Barosu Köroğlu ile devam dedi

MİT TIR’larının durdurulması davasında yargılanan ve İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, gri kategoride yer alan, Can Dündar'ın yurt dışından aldığı fonlar kesildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Almanya’da firari olarak yaşanan Can Dündar'ın internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden büyükelçiliklerden aldığı fonlar, kesildi. Yeni arayışlara giren Can Dündar’ın bir başka firari Erk Acerer’den yardım istediği. Acerer’in bu durumu Alman yetkiler ile görüştüğü iddia edildi.