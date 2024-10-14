Ankara Barosu Köroğlu ile devam dedi

Geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf'un etinin içinde domuz eti olduğu skandalı gündeme bomba gibi oturdu. Bu yaşanan skandalda, markanın aleyhinde yorum yapanlar olduğu gibi Köfteci Yusuf'a kumpas kurulduğunu düşünen vatandaşlar da var. Dün, Köfteci Yusuf'a giden bir grup vatandaş markanın yanında olduğunu belirtmek için, "Köfteci Yusuf’u yedirmeyiz." sloganları attı. O anlar, bir müşteri tarafından telefon kamerasına kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.